Погиб в бою под Лисичанском: футболист отдал жизнь за Украину

Спортсмен служил в одной из бригад Национальной Гвардии Украины

В субботу, 18 февраля, стало известно, что на фронте погиб бывший игрок в американский футбол Владимир Николаенко, который ранее выступал за киевских "Бульдогов". Накануне Национальная футбольная лига (НФЛ) выразила поддержку Украине на церемонии вручения наград по итогам сезона.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской Лиги Американского Футбола в Facebook. Владимиру недавно исполнилось 33 года…

"Герой служил в одной из бригад Национальной Гвардии Украины. Самоотверженно защищая Украину и наше спокойствие в мирной жизни, Вова, как по-дружески звали его друзья, погиб в бою под Лисичанском.

Президент УЛАФ и вся наша футбольная семья искренне соболезнуют семье погибшего Воина. Почивай с миром, наш друг! Герои не умирают!" — гласит сообщение Лиги.

Ранее сообщалось, что легенда американского футбола Украины и талантливый врач Дмитрий Сербин был убит оккупантами во время эвакуации раненых солдат.

Напомним, В бою с российскими оккупантами под Бахмутом погиб бывший игрок Киевских "Патриотов" Ярослав Мохонко.