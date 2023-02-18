На фронте погиб украинский каратист-доброволец

Спортсмен встал на защиту родины осенью

Под Краматорском (Донецкая область) в бою с российскими оккупантами погиб Николай Яремчук, спортсмен и тренер из клуба "Дзаммай" (Черновцы). Ранее на Донбассе оккупанты убили призера чемпионата Украины по хортингу Кирилла Баева.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской Федерации Карате в Instagram. Яремчук отправился на фронт осенью, воевал в рядах 80-й ОДШБ под позывным "Ярем".

С шести лет Николай занимался каратэ в клубе "Дзаммай". Он успешно выступал в кумите в категориях до 60 кг и до 67 кг, иногда выступал в дисциплине ката. Был серебряным призером юниорского чемпионата Украины (2016). Получил квалификацию кандидата в мастера спорта, а также 1-й дан.

Спортивную карьеру Николая прервала пандемия COVID-19, во время которой он сосредоточился на тренерской работе в клубе с юными спортсменами, получил бакалавра в Черновицком национальном университете по специальности "физическое воспитание". А потом началась большая война…

Напомним, в боях за Херсон погиб старший лейтенант Национальной гвардии, чемпион мира по хортингу Валерий Скоренцов. А в бою под Сватово (Луганская область) захватчики убили известного тренера и судью по самбо Игоря Чечинова.