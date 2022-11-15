Чемпион мира отдал жизнь, освобождая Херсона

У героя остались жена и несовершеннолетняя дочь

В боях за Херсон погиб старший лейтенант Национальной гвардии, украинский спортсмен, чемпион мира по хортингу Валерий Скоренцов.

Об этом сообщает Украинская Федерация хортинга в Facebook. Смерть настигла защитника 8 ноября на Херсонском направлении.

"Снова потери на фронте среди наших лучших воинов… 8 ноября на Херсонщине погиб мастер спорта Украины по хортингу с Кировоградщины — Скоренцов Валерий. Выражаем искренние соболезнования родным и благодарность родителям за воспитание настоящего мужчины и защитника Украины", — гласит сообщение Федерации.

Валерию, который также был мастером спорта Украины по панкратиону и мастером спорта международного класса по военно-спортивному многоборью, было 35 лет. У него остались жена и несовершеннолетняя дочь.

11 ноября защитника Украины похоронили в Александрии (Кировоградская область).

Справка: Хортинг — это современное украинское боевое искусство, название которого происходит от названия острова Хортица, где располагалась Запорожская Сечь.

Ранее сообщалось, что в бою под Сватово (Луганская область) погиб известный тренер и судья по самбо Игорь Чечинов.

Напомним, легенда американского футбола Украины и талантливый врач Дмитрий Сербин погиб во время эвакуации раненых солдат.