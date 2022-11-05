Известный украинский тренер погиб в бою под Сватово

Тренер отдал жизнь за Украину

В бою на Сватовском направлении погиб президент Донецкой федерации рукопашного боя, известный тренер и судья по самбо Игорь Чечинов.

О смерти героя сообщил глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях в Facebook. Он рассказал, что Чечинов, который являлся сержантов ВСУ и служил в теробороне, погиб 28 октября под Сватово.

Чечинов пошел добровольцем в тероборону на второй день полномасштабного вторжения рф. В декабре ему должно было исполниться 53 года

"28 октября в боях под Сватово погиб сержант воинской части А7272 Игорь Чечинов. Спортивное сообщество города и области знало его как президента областной федерации рукопашного боя, руководителя спортклуба рукопашного боя "Беркут", тренера-преподавателя областной КДЮСШ. Его воспитанники занимали призовые места на чемпионатах Украины и Европы. Знал Игоря лично. Очень больно. Искреннее сочувствие его родным и близким!" – написал Лях.

Ранее сообщалось, что на фронте героически погиб капитан сборной Украины по американскому футболу.

Напомним, на войне против российских оккупантов перестало биться сердце детского тренера ФК "Минай".