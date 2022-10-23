У героя остались два сына-футболиста: на фронте погиб детский тренер украинского клуба

Футбольную семью ФК "Минай" постигло горе

На войне против российских оккупантов погиб детский тренер Чума Руслан Викторович.

Об этом сообщила пресс-служба "Миная" в Instagram. Тренеру филиала команды в селе Порошково (Закарпатская область) было 45 лет.

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину наставник сменил привычную для него спортивную экипировку на бронежилет и пошел защищать родину. У Руслана Викторовича осталось два сына — юные футболисты. Денис 2009 года тренируется в академии ФК "Минай", а Валентин 2011-го – в ДЮСШ ФК "Минай".

Руслан Викторович очень любил своих детей, воспитывал у них самые лучшие человеческие качества и мечтал, что они станут профессиональными футболистами. Сообщается, что ФК "Минай" будет поддерживать семью героя и обеспечит его детей всем необходимым для тренировок.

"ФК "Минай" выражает глубокие соболезнования родным и близким украинского героя! Мы помним, какой ценой обретаем свободу. Никогда не простим оккупанту его кровавые поступки", — гласит сообщение клуба.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб игрок в американский футбол из Закарпатья. Напомним, в бою с оккупантами были убиты двое ультрас "Карпат".