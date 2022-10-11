На фронте погиб знаменитый ультрас "Динамо"
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Максим Яловцов был призером чемпионатов Европы по единоборствам
Один из лидеров фанатского движения, болельщик киевского "Динамо", Максим Яловцов по кличке Регбист трагически погиб на фронте. Ранее мы сообщали о смерти чемпиона Европы под Херсоном.
Сообщение о смерти фаната было опубликовано на официальном сайте "Динамо".
В обычной жизни Максим Яловцов занимался смешанными единоборствами, был призером чемпионата Европы-2021 по грепплингу. Также Максим был мастером спорта по фри-файту и панкратиону, обладателем бронзовой медали чемпионата Европы по бразильскому джиу-джитсу, сообщает Террикон.
Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания погиб регбист-теробороновец Артем Толочко.
Напомним, в бою за Украину жизнь отдал известный украинский джитсер Анатолий Розвадовский.