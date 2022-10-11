На фронте погиб знаменитый ультрас "Динамо"

Максим Яловцов был призером чемпионатов Европы по единоборствам

Один из лидеров фанатского движения, болельщик киевского "Динамо", Максим Яловцов по кличке Регбист трагически погиб на фронте. Ранее мы сообщали о смерти чемпиона Европы под Херсоном.

Сообщение о смерти фаната было опубликовано на официальном сайте "Динамо".

В обычной жизни Максим Яловцов занимался смешанными единоборствами, был призером чемпионата Европы-2021 по грепплингу. Также Максим был мастером спорта по фри-файту и панкратиону, обладателем бронзовой медали чемпионата Европы по бразильскому джиу-джитсу, сообщает Террикон.

Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания погиб регбист-теробороновец Артем Толочко.

Напомним, в бою за Украину жизнь отдал известный украинский джитсер Анатолий Розвадовский.