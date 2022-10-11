На фронті загинув знаменитий ультрас "Динамо"

Максим Яловцов був призером чемпіонатів Європи з єдиноборств

Один із лідерів фанатського руху України, уболівальник київського "Динамо", Максим Яловцов на прізвисько Регбіст трагічно загинув на фронті. Раніше ми повідомляли про смерть чемпіона Європи під Херсоном.

Повідомлення про смерть фаната було опубліковано на офіційному сайті "Динамо".

У звичайному житті Максим Яловцов займався змішаними єдиноборствами, був призером чемпіонату Європи-2021 з греплінгу. Також Максим був майстром спорту з фрі-файту та панкратіону, володарем бронзової медалі чемпіонату Європи з бразильського джиу-джитсу, повідомляє Терикон.

Раніше повідомлялося, що під час виконання бойового завдання загинув регбіст-тероборонівець Артем Толочко.

Нагадаємо, у бою за Україну життя віддав відомий український джитсер Анатолій Розвадовський.