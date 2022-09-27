Під час виконання бойового завдання загинув регбіст-тероборонівець

Спортсмен віддав життя за батьківщину

Під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку загинув регбіст Артем Толочко, який після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну вступив до лав тероборони.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради. Військовослужбовця поховали на Личаківському цвинтарі у Львові.

Артем був багаторазовим призером спортивних змагань. Тренувався з львівською регбійною командою "Сокіл" та грав за команду "Прогрес". З початком повномасштабного вторгнення приєднався до лав 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України. Надалі Толочко із позивним "Зевс" захищав Україну у складі 101-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

17 вересня 2022 року Артем загинув виконуючи бойове завдання на Харківщині. У спортсмена залишилися дружина, дочка, син, батьки та сестра.

Раніше повідомлялося про смерть на фронті регбіста-танкіста Владислава Горбунова, якому було лише 22 роки. Нагадаємо, у бою за Україну життя віддав відомий український джитсер Анатолій Розвадовський.