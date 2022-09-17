У боях на Донбасі загинув офіцер-спортсмен

Спортсмен пішов на фронт добровольцем

У боях проти російських окупантів на Донецькому напрямі загинув відомий український джитсер Анатолій Розвадовський.

Про це повідомив журналіст Роман Клим на своїй сторінці у Facebook. Боєць загинув 9 вересня під час артобстрілу рф. Йому було лише 24 роки.

Розвадовський після початку широкомасштабного вторгнення росії пішов на фронт добровольцем у складі 201 батальйону 102 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківської області. Загинув спортсмен унаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Захисник був відомий у світі бразильського джіу-джитсу. У цьому виді спорту він неодноразово ставав чемпіоном всеукраїнських та міжнародних змагань. Окрім того, Анатолій працював тренером.

"Анатолій загинув від влучення ворожого снаряда в Донецькій області. Герой мав офіцерське звання. Після вторгнення орди в Україну одразу пішов захищати рубежі рідної неньки", — розповів Клим.

Раніше повідомлялося, що в боях за Україну було вбито українського джитсера Євгена Ролдугіна на прізвисько "Тунгус".

Нагадаємо, на війні з російськими окупантами героїчно загинув дзюдоїст Вадим Зеленюк.