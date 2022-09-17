Війна — день 206: ЗСУ продовжують контрнаступ, а у звільнених містах знаходять масові поховання

Оперативно про головне 17 вересня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 206 днів. ЗСУ продовжують контрнаступ на Харківському та Херсонському напрямах, проте радість від звільнення великих населених пунктів затьмарюється знаходженням чергових поховань убитих під час окупації мирних жителів. Так в одному Ізюмі напередодні виявили понад п’ять сотень могил. Водночас в окупованих містах почастішали випадки вибухів, внаслідок яких зазнають поранень і гинуть топколаборанти.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 17 вересня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

01:00 ЗСУ звільнили лівобережну частину Куп'янська.

00:00 Глави МЗС Франції, Польщі та Німеччини виступили за створення спеціальної місії ЄС щодо навчання українських військових

Нагадаємо, з даними за 14 вересня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 203: наступ ЗСУ на Харківщині та Херсонщині, гарантії безпеки України".

Що відбувалося в Україні 15 вересня читайте у трансляції: "Війна — день 204: ЗСУ звільняють Україну, затоплення Кривого Рогу після обстрілу".

А інформація за 16 вересня доступна у зведенні: "Війна — день 205: війська росії тероризують Кривий Ріг і атакують на Донбасі" .