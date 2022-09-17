"Принимай новобранцев, давыдович": ВСУ отправили "в гости к кобзону" еще 33 оккупанта

Рашистам не помогают ни танки, ни БМП, на которых они пытаются контратаковать

Несмотря на постоянное отступление под натиском ВСУ, оккупанты время от времени предпринимают попытки ответных атак, за которые их наказывают украинские бойцы.

Так, в течение суток 16 сентября украинские воины отразили две подобных попытки врага штурмовать свои позиции, сообщили в Оперативном командовании "Юг" .

Отмечается, что противник пытался продвинуться по направлениям Правдино — Степная Долина и Архангельское — Ивановка.

В обоих случаях, несмотря на поддержку танка Т-72 и БМП-2, россияне успеха не имели и, понеся потери, отступили.

В свою очередь, украинские воины поразили пункт управления врага в Херсоне

Кроме того, украинской авиацией нанесено 15 ударов по расположению врага, а ракетно-артиллерийскими подразделениями — выполнено 250 огневых задач, в том числе по:

районах сосредоточения живой силы и техники вблизи Старой Збурьевки;

пункте управления, непосредственно, в Херсоне;

станции радиоэлектронной борьбы в Новой Каховке;

альтернативной понтонной переправе вблизи Садового.

В результате атак украинских воинов рф потеряла 33 солдата, 2 танка, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 120-мм мобильный миномет и 9 единиц авто-бронетехники.

Советник главы МВД Антон Геращенко прокомментировал в шутливом стиле "людские потери" нелюдей путина.

Пост Антона Геращенко о потерях врага

Назидательный пример советника главы МВД к нерадивым солдафонам путина

Напомним, что успехи ВСУ на фронте говорят сами за себя: под их впечатлением кремлевский фюрер путин даже начал задумываться о переговорах с Украиной.