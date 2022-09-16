Успехи ВСУ на фронте заставили путина задуматься о переговорах с Украиной - СМИ

В москве хотят вернуться к переговорному процессу с Киевом

В кремле после неудачных попыток провести "референдумы" на оккупированных территориях Украины, а также после успешного контрнаступления ВСУ на Харьковщине не понимают, что делать дальше.

Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщила "Медуза" со ссылкой на два источника, близких к кремлю. Отмечается, что "куратор Донбасса" Сергей Кириенко и сотрудники администрации президента (АП) россии недовольны текущим положением дел.

"Референдумы, которые готовил политический блок АП, были для Кириенко одним из главных поводов для прямого контакта с владимиром путиным — и соответственно, это способствовало росту его влияния. Сейчас поводов для диалогов и встреч стало меньше", — отметил собеседник "Медузы".

На этом фоне, по информации источников "Медузы", в АП задумались над тем, чтобы аннексировать территории Украины без референдумов — например, по официальной просьбе так называемых "администраций". Примечательно, что об этом недавно заявлял самопровозглашенный "премьер-министр" оккупационных "властей" Крыма. Однако сейчас этот сценарий также "поставлен на стоп".

Собеседники "Медузы" отметили, что кремль вновь хочет сесть за стол переговоров с Киевом. Об этом заговорили даже некоторые члены Совета безопасности рф, которые готовы пойти на уступки Украине. Сообщается, что предложения вернуться к переговорам пока "не нашли понимания" у путина. Однако, раньше президент рф был категорически против переговоров, но после успешного контрнаступления ВСУ он начал размышлять об их возможности. Источник добавил, что путин не хочет лично встречать с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Собеседники "Медузы" считают, что рф не пойдет на переговоры с Киевом из-за "слабой переговорной позиции" после поражений на фронте.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев не отказывается от переговоров с москвой, правда, рф не дает серьезных сигналов по возобновлению переговорного процесса. Зеленский недавно заявлял, что готов сесть за стол переговоров с рф, если агрессор прекратит огонь и выведет войска с украинских территорий. В пятницу глава государства заявил, что готов возобновить экспорт российских удобрений через Украину, но с одним условием.