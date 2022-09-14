ВСУ на Харьковщине захватили вражеских танков больше, чем во всей армии Венгрии: подробности

ВСУ получили почти полсотни российских танков

Украинские защитники во время контрнаступления в промежуток времени с 7 по 11 сентября смогли уничтожить, вывести из строя или захватить не менее 338 единиц российской техники.

Как говорится в сводке аналитиков проекта Oryx, большая часть этой техники, что более 200 единиц, была просто брошена россиянами во время побега и попала в руки украинцев в хорошем состоянии.

Стоит отметить, что в своей сводке проект не разделяет технику по фронтам, но все же после прорыва в Харьковской области список техники заметно вырос, что позволяет предположить, что большая ее часть была добыта именно там.

Всего по подсчетам украинская армия смогла захватить по меньшей мере:

49 танков (еще 15 уничтожены);

24 БТР (еще 9 уничтожены);

52 БМП (еще 22 уничтожены);

32 единицы артиллерии и РСЗО (еще 7 уничтожены);

11 МТ-ЛБ.

Также отмечается, что украинские подразделения ПВО успешно приземлили два самолета.

Стоит отметить, что 49 танков, которые захватили ВСУ, это сопоставимо по численности количеству танков во всей армии Венгрии (46 штук).

Британская разведка в свою очередь отмечает, что российская 4-я гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина, Краснознаменная дивизия имени Ю. В. Андропова, которая считалась элитной и предназначалась для защиты Москвы и контратаки в случае войны против НАТО, потеряла почти сотню танков, что составляет примерно половину всей ее техники.

Всего по данным на 14 сентября в сводках Oryx указывается, что с начала вторжения подтверждены потери россиянами 5970 единиц техники, среди которой 1782 единицы были захвачены ВСУ. При этом общие потери в технике с украинской стороны оцениваются в 1583 единицы.

Ранее "Телеграф" сообщал, каких успехов удалось достичь нашим войскам по освобождению Харьковщины.