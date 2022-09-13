Останавливаться не планируют: в Минобороны озвучили мощные результаты наступления на Харьковщине

ВСУ не планируют останавливаться вплоть до полного освобождения Харьковской области от россиян

Украинские военные за последние несколько дней добились значительных успехов на фронте, освободив от оккупантов тысячи квадратных метров территории. Речь как о Херсонщине, где контрнаступление идет немного медленнее, так и о Харьковщине — здесь от российских войск было освобождено уже 3800 квадратных метров украинской земли.

Об этом во вторник, 13 сентября, в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, в Харьковской области Силы обороны за последнее время выгнали вражескую армию из 300 населенных пунктов, тем самым освободив украинцев в них.

"Эта операция по освобождению Харьковской области продолжалась несколько дней и она планировалась на несколько дней, и начиная с 6 сентября по сегодняшний день освобождено 3 800 квадратных км, более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч наших людей стали свободными от оккупации. Операция продолжается, она распланирована до полного освобождения Харьковской области", — рассказала Маляр.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее сообщил, что украинским военным удалось отбросить россиян вплотную к границам с РФ. А параллельно с этим ВСУ захватили мощные укрепрайоны российских войск и завоевали там множество трофеев.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие именно населенные пункты удалось освободить нашим военным в течение недели после начала масштабного контрнаступления, а также наглядно показал на картах успехи ВСУ и изменения на линии фронта за последние 10 дней боев с россиянами.