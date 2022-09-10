Как менялась линия фронта почти за две недели боев: карты масштабного контрнаступления ВСУ

Украинское наступление продвигается в Харьковской и Херсонской областях

Утром 29 августа в сети начала появляться информация о том, что Вооруженные силы Украины начали масштабное контрнаступление на юге страны. Неспешно, однако уверенно, защитники родины начали один за другим отбивать населенные пункты у оккупационной армии россии, беспощадно перемалывая захватчиков на удобрения для плодородной украинской земли. Только через несколько дней украинцам удалось деоккупировать 2500 квадратных метров в Харьковской области и отразить у россиян несколько важных для врага населенных пунктов на Херсонском и Донецком направлениях. Более того, на утро 10 сентября, согласно неофициальным данным, наши защитники начали уничтожать оккупантов в многострадальном городе Изюм.

По состоянию на утро 29 августа, по словам министра обороны Украины Анны Маляр, линия фронта в Украине составляла 2500 км, на 1300 из которых шли активные боевые действия.

Так выглядела карта боев в Украине за 29 августа

Уже с началом мощного контрнаступления ВСУ, 4 сентября, украинским защитникам удалось деоккупировать поселок Высокополье, расположенный в Херсонской области, который россияне захватили 16 марта, после чего оккупанты позорно убежали, оставив там свою технику и оружие. Кроме того, враг заявил о потере Благодатовки и Любомировки.

Украинским защитникам удалось деоккупировать поселок Высокополье

Уже 5 сентября ВСУ продвинулись на Луганском направлении "на несколько сот метров" и выбили врага с ранее занятых им позиций, что в дальнейшем позволило им выбросить захватчиков из села Озерное в Донецкой области.

Озерное на карте Украины

В Харьковской области 7 сентября украинцы получили еще один повод для радости. В частности, ВСУ продвинулись вплотную к городу Балаклея, а позднее на здании администрации в центре города взвился сине-желтый флаг. Кроме того, оккупанты были выбиты из поселков Байрак, Новая Гусаровка, а также Вербовка.

Деокупация населённых пунктов на Харьковском направлении

Накануне, 9 сентября, южнее Изюма наблюдалось серьезное противостояние, связанное с тщетными попытками россиян захватить Славянск. В то же время, следующей целью для деоккупации украинцами стал Купянск. Согласно неофициальным данным, над городом ВСУ уже подняли украинское знамя, однако официального подтверждения этой радостной новости пока нет.

Что касается Борщевки, Волохового Яра и Ивановки, за которые шли активные бои, они полностью деоккупированы.

Оккупанты отступают с Лиманского и Изюмского направлений

Несмотря на попытки россии стянуть свои резервы поближе к Изюму, украинским защитникам все же удалось вытеснить захватчиков из этого стратегически важного населенного пункта. По состоянию на утро 10 сентября, оккупационная армия россии наспех отступает со своих позиций.

Всего со дня начала полномасштабного контрнаступления Вооруженным украинским силам удалось освободить около тысячи квадратных километров территорий Родины. На этом защитники останавливаться не планируют, так что уверенно продвигаются вперед, уничтожая личный состав и технику российского врага.

ВСУ освободили тысячи кв.км. украинских территорий от оккупантов

Масштабы наступления ВСУ поражают

Ранее "Телеграф" сообщал, как выглядят карты боевых действий в Украине по состоянию на 10 сентября.

Также напомним, что россия пытается пополнить силы на юге, согнав на оккупированные территории кадыровцев.