Оккупанты пригнали кадыровцев на юг Украины - данные Генштаба ВСУ (карты, видео)

Враг продолжает атаковать на востоке Украины, несмотря на масштабное контрнаступление украинских военных

Оккупанты продолжают терроризировать украинских граждан ракетными обстрелами и сопротивляться освобождению украинской территории от захватчиков. Для этого они подтягивают силы. В частности, на временно оккупированных территориях Херсонской области было замечено подразделение кадыровцев.

Генштаб сообщает, что в нем насчитывается до 1300 человек, при этом он сформирован по национальному признаку. Отмечается также, что на этом направлении не утихают обстрелы вдоль линии фронта.

Вооруженные силы сообщают, что атаки оккупантов удалось отбить в районе Бахмута, в частности возле самого города, в окрестностях Зайцевого, Веселой Долины, Соледара, а также в направлении Первомайского.

Карта атак на Бахмутском направлении

Атака на Первомайское

За минувшие сутки военная авиация Украины нанесла 33 удара по складам боеприпасов и местам скопления оккупантов. Силы ПВО сбили авиаракету и два беспилотника, а ракетчики и артиллеристы не только поразили 18 пунктов управления и мест скопления российских солдат, ПВО и РЭБ, но более 20 складов с боеприпасами и топливом.

Отметим, что в последние дни освободить удалось почти тысячу квадратных км территории, на некоторых направления клин вглубь захваченных земель до 50 км. В Харьковской области возвращено под контроль Украины более 30 населенных пунктов.

О продвижении украинских военных ранее рассказал главком ВСУ Валерий Залужный. Также стали известны детали продвижения на Харьковщине — украинским защитникам противостоят около 12 тысяч захватчиков.