Контрнаступление на Херсонщине: в ВСУ объяснили, что происходит

Информация соцсетей о начале контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении соответствует действительности, но украинским военным противостоят мощные силы россиян. Поэтому фронту нужна тишина. Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ заявила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По словам Гуменюк, бурная реакция в социальных сетях и поток новостей с соответствующего участка фронта вредит ВСУ. "Сейчас нужно отдавать себе отчет, что любые действия сначала необходимо завершить, только тогда они будут результативными. Сейчас нужно подождать и понять правила и последовательность действий военных подразделений", — сообщила она.

Вместе с тем она подчеркнула – ВСУ противостоят мощные силы российских оккупантов, которые в течение длительного времени стягивали на Херсонщину резервы. Но успешные действия защитников Украины по уничтожению складов боеприпасов и военной техники, а также огневой контроль дали свой результат. "Даже то, что они морально дезориентированы, это, конечно, играет нам на руку, но расслабляться пока рано", — пояснила представительница ОК "Юг".

Гуменюк также призвала всех украинцев, которые находятся на оккупированной территории и не могут эвакуироваться, найти укрытие и не пренебрегать правилами безопасности.

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Как писал "Телеграф", сообщения о том, что россияне начали оставлять свои позиции на Херсонщине, а ВСУ продвигаться вперед, стали появляться в соцсетях, в частности, от имени "Оперативной группировки войск "Каховка", определенные намеки начали делать председатель Николаевской ОВА Виталий Ким. и директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, часть сообщений впоследствии была удалена, но новость подхватили СМИ, в том числе западные, например Reuters. Этой информации предшествовала горячая ночь в Херсонской области, когда ВСУ попали по местам дислокации и опорным пунктам россиян.