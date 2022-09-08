ВСУ дают отпор: Какие населенные пункты освободили за неделю

Разобрались, какие изменения на фронте произошли в последнее время

С начала объявления контрнаступления в Херсонской области прошло больше недели, за это время украинский флаг подняли в нескольких освобожденных населенных пунктах. Одновременно с югом, ВСУ дают на орехи россиянам и на других направлениях, есть хорошие новости с Харьковщины. Однако порадоваться успехам защитников сразу в режиме онлайн нельзя, потому что официальная информация ограничена из соображений безопасности. Вот что мы точно знаем на данный момент:

Юг

В воскресенье, 4 сентября, появилась информация о деоккупации поселка Высокополье в Херсонской обл., которое россияне захватили 16 марта. Там подняли желто-голубой флаг на здание больницы, одно из немногих уцелевших зданий. Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко уточнил "Радио Свобода", что ночью с 3-го на 4 сентября оккупанты позорно убегали из поселка, оставив там свою технику и оружие. После выхода из Высокополья российская армия начала обстреливать эту территорию, в том числе кассетными снарядами.

На фото херсонского издания "МОСТ" видно, что в населенном пункте разбомблены дома, на обочинах и дорогах стоят разбитые автомобили и сельхозтехника, разрушена инфраструктура.

По Херсонскому направлению высказался также президент Украины Владимир Зеленский. В частности, он поблагодарил 42-й отдельный мотопехотный батальон – благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге.

По данным Института изучения войны (ISW), карта боевых действий на юге выглядит так:

Карта боевых действий в Херсонской и Николаевской областях Украины 07.09.2022

Британская разведка сообщает об упорных боях на трех фронтах: на севере, под Харьковом, на востоке на Донбассе и на юге в Херсонской области.

Также советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE" анонсировал, что в ближайшее время можно ожидать подтверждения Генштаба об освобождении населенного пункта Ольгине. Село расположено в Высокопольской поселковой общине Бериславского района рядом с освобожденным Высокопольем.

Восток

В Луганской области ВСУ 5 сентября продвинулись "на несколько сотен метров", об этом 6 сентября сообщил глава ОВА Сергей Гайдай. Правда, названия населенных пунктов глава ОВА не уточнил.

На Краматорском направлении (Донецкая обл.) ВСУ имели тактический успех и выбили врага с ранее занятых им позиций, сообщил Генштаб 5 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 4 сентября поблагодарил бойцов 63-го батальона 103-й бригады терробороны за освобождение населенного пункта в Донецкой области, а также 54-й бригады в направлении "Лисичанск – Северск" за занятие определенных высот. Названий населенных пунктов глава государства не уточнил.

Подтверждения Генштаба не было, но воины ВСУ в видеообращении рассказали об освобождении села Озерное в Донецкой обл. В обращении бойцов говорится, что в боях принимали участие стрелковый батальон Нацгвардии вместе с 63-м батальоном и львовской 103-й бригадой территориальной обороны. ISW уточняет, что для освобождения Озерного бойцам нужно было форсировать реку Северский Донец.

В Харьковской области тоже есть успехи. 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал о хороших новостях из Харьковщины и поблагодарил такие бригады: 25-ю воздушно-десантную бригаду, 92-ю отдельную механизированную бригаду и 80-ю десантно-штурмовую бригаду за храбрость и героизм, проявленные во время выполнения задач, 406-й отдельной артиллерийской бригаде за чрезвычайно успешные попадания на юге и 60-й отдельной пехотной бригаде, последовательно продвигающей позиции.

6 сентября в соцсетях начала распространяться информация о наступлении на Балаклею и оцепление города. Генштаб в утренней сводке лишь вскользь упомянул населенный пункт к югу от Балаклеи — село Байрак, сообщается, что россияне обстреляли его при артиллерии. Населенный пункт фигурировал в упоминаниях в соцсетях 7 сентября, речь шла о том, что украинские военные вошли в деревню. также Отдельный батальон специального назначения "Дике поле" опубликовал видео снятия красного флага 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии в селе Новая Гусаровка вблизи Балаклеи. Кроме того, 7 сентября, в соцсетях появилось видео из освобожденного села Вербовка.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко сегодня опубликовал видео со свежими трофеями оккупантов на Харьковском направлении:

Днем ранее в Харьковской области в плен в ВСУ попал российский подполковник из "элитного" подразделения.

Институт изучения войны (ISW) в новом отчете за 7 сентября сообщил о контрнаступлении ВСУ северо-западнее Изюма, военные продвинулись как минимум на 20 км и получили 400 квадратных километров в Харьковской обл. Американский институт со ссылкой на геолокированные съемки отмечает, что ВСУ продвинулись по шоссе T2210 от Балаклеи и Вербовки через Яковенково, Волохов Яр (на пересечении T2210 и E40) в сторону Шевченкового (на пересечении T2210 и N26). Теперь линия фронта выглядит так:

Карта боевых действий в Харьковской области Украины 07.09.2022

Как сообщал "Телеграф", ВСУ освободили важный населенный пункт в Херсонской области.

Напомним, из Купянска и Купянского района Харьковской области оккупанты решили вывозить детей и женщин.