На Харьковщине оккупанты решили вывозить детей и женщин

Гауляйтер Харьковщины заявляет о намерениях вывезти людей

Российские оккупационные власти решили устроить эвакуацию мирного населения из Купянска и Купянского района Харьковской области после многочисленных сообщений о наступлении Вооруженных сил Украины. В первую очередь планируется эвакуировать женщин и детей.

Об этом сообщил т.н. "глава администрации города" Виталий Ганчев в видеообращении опубликованном российским пропагандистским изданием " РИА Новости ".

"На сегодняшний день в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин из-за того, что город постоянно находится под террором, постоянные ракетные атаки со стороны вооруженных формирований Украины, которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру города", – заявляет Ганчев.

Напомним, что город Купянск находится в российской оккупации с 27 февраля 2022 года. Власти города, активно начавшие сотрудничать с захватчиками, вводят рубли и предлагают местным жителям российские паспорта.

Как сообщал "Телеграф" ранее, ВСУ начали наступление на Харьковщине, а российские СМИ активно пишут о том, что их армия теряет Балаклею.