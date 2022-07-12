Жизнь в оккупации. Купянск: россияне раздают паспорта и силой внедряют рубли

Цены на продукты в городе очень высокие, а гуманитарку из Украины оккупанты не пускают

Город Купянск в Харьковской области оккупирован российскими войсками четвертый месяц подряд. За это время оккупанты успели внедрить в городе собственную валюту, заминировать дороги в Украину, чтобы никто не уехал и гуманитарную помощь не смогли привезти. Кроме того, они активно предлагают украинцам российские паспорта.

О жизни в оккупированном месте в комментарии "Суспільному" рассказала местная жительница Александра. Женщина уже уехала из города, но там у нее остались родственники, которые делятся происходящим в Купянске.

Дорога перед Купянском заминирована

Местные жители рассказывают, что в Купянске беда с гуманитарной помощью, ведь россияне ее почти не выдают, а украинские грузы не могут проехать в город из-за заминированной основной дороги перед городом. Препятствуют этому блокпосты, которые не пропускают в Купянск никакие грузы. А параллельно с этим российская пропаганда давит на население, что Украина о них уже забыла.

Тем временем в городе активизировались партизаны, оставившие для так называемой "власти" открытки.

Украинцы противостоят оккупантам в Купянске

Цены на продукты космические, а с медициной есть проблема

Россиянам удалось наладить какую-то поставку продуктов в город, но цены на них заоблачные. По словам местных жителей, базовая корзина обходится как минимум в 700 гривен, но и они не у всех есть.

В Купянске проблема с наличными — ее можно снять только через отдельных лиц или в ближайших городах Луганской области — Сватовом или Старобельске. Там же люди "ловят" украинскую связь, чтобы поговорить с родными.

Что касается медицины, то какие-то врачи в Купянске есть, но все их силы бросить на лечение российских военных.

Рубли, московское время и русские паспорта

Городской голова Купянска Геннадий Мацегора, которого оккупанты кинули за решетку, перед тем дал им общежития для жизни. Таким образом, россияне захватили город и начали внедрять там свои порядки и российские рубли, но процесс идет слабо.

"Магазины и предприятия не соглашались, но когда к ним приходит толпа орков и прямо угрожает жизни владельцев и их родным, то другого выхода нет. Курс 1,5 рубля к 1 гривне", — рассказывают местные жители.

Кроме того, район перевели на московское время и ввели там комендантский час с 20:00 до 06:00.

"В городе пытаются внедрить раздачу паспортов рф. В школах учителей в августе планируют отправить на какой-то тренинг в Белгород, раздают новую программу с историей россии. Аттестаты также выдали по образцу рф. Нынешним выпускникам обещают льготы при поступлении в любой вуз россии", – добавила Александра.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в оккупированном Мариуполе снабжение теплом, водой, электричеством происходит с очень огромными перебоями, а местные полицаи тем временем наживаются на населении.