ВСУ освободили важный населенный пункт на Херсонщине: в сети появилось знаковое фото

ВСУ вернули Высокополье под контроль Украины

Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт Высокополье (Херсонская область) и подняли там государственный флаг.

Информацию об этом была обнародована в телеграм-канале Первой отдельной бригады специального назначения ВСУ имени Ивана Богуна. Там сообщили, что флаг был поднят рано утром 4 сентября.

"Сегодня ранним утром подразделения ВСУ подняли государственный флаг над больницей в пгт Высокополье Херсонской области", — говорится в сообщении.

Позже это же фото обнародовал в своем телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак.

Тем временем в каналах российских пропагандистов тоже обнародовали информацию о том, что ВСУ попытались окружить там силы ВДВ, а потому россияне с боем отступили.

При том отмечается, что украинские военные атаковали их с направления населенных пунктов Потемкино и Ольгино, которые находятся западней и восточней Высокополья.

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Как сообщалось ранее, американский генерал в отставке Бен Ходжес выразил мнение, что украинские военные способны выйти на границы 23 февраля уже до конца этого года.

Вместе с тем глава Николаевской ОГА Виталий Ким предупредил, что строить преждевременные планы насчет победы пока не стоит — ситуация на фронте весьма изменчива, хотя наши воины и имеют определенные успехи.