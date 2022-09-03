Мост в Новой Каховке всё? В сети показали фото разрушений

Снабжать группировку войск на правом берегу Днепра для оккупантов становится все сложнее

В сети появилась информация о том, что украинские защитники вывели из строя мост неподалеку от дамбы через Днепр в оккупированной Новой Каховке (Херсонская область).

Как сообщил в своем твиттер энтузиаст-осинтер Бенджамин Питтет, мост возле дамбы Новой Каховки обрушился после многочисленных ударов Вооруженных сил Украины.

Также он отметил, что железнодорожная часть моста получила серьезные повреждения, хоть и не обрушилась, в отличие от автомобильной части.

Свои слова он проиллюстрировал спутниковым снимком, на котором видна большая дыра на части моста.

Напомним, в конце июля и августе ВСУ усилили удары по мостам, которые связывают оккупированные части херсонской области и сам областной центр с левым берегом Днепра. В частности досталось Антоновским автомобильному и железнодорожному мостам, а также другим переправам.

Неоднократно подвергался обстрелу и мост у Новой Каховки, в частности о том, что он перестал быть пригодным для переброски войск сообщалось еще в начале августа.

Восстановление этих мостов или поиск другого способа переправиться через Днепр является критически важным для российских оккупантов, поскольку в случае полного вывода из строя всех возможных способов перебросить боезапас и топливо на правый берег, большой контингент российских сил окажется отрезанным от остальной оккупационной армии и, скорее всего, будет быстро уничтожен.