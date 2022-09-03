Міст у Новій Каховці все? У мережі показали фото руйнувань

Забезпечувати угруповання військ на правому березі Дніпра для окупантів стає дедалі складніше

У мережі з’явилася інформація про те, що українські захисники вивели з ладу міст неподалік дамби через Дніпро в окупованій Новій Каховці (Херсонська область).

Як повідомив у своєму твіттер ентузіаст-осінтер Бенджамін Піттет, міст біля дамби Нової Каховки обвалився після численних ударів Збройних сил України.

Також він зазначив, що залізнична частина мосту зазнала серйозних пошкоджень, хоч і не обвалилася, на відміну від автомобільної частини.

Свої слова він проілюстрував супутниковим знімком, на якому видно велику дірку на частині мосту.

Нагадаємо, наприкінці липня та серпні ЗСУ посилили удари по мостах, які пов’язують окуповані частини херсонської області та сам обласний центр із лівим берегом Дніпра. Зокрема дісталося Антонівським автомобільним і залізничним мостам, а також іншим переправам.

Неодноразово зазнавав обстрілу та міст біля Нової Каховки, зокрема про те, що він перестав бути придатним для перекидання військ повідомлялося ще на початку серпня.

Відновлення цих мостів або пошук іншого способу переправитися через Дніпро є критично важливим для російських окупантів, оскільки у разі повного виведення з ладу всіх можливих способів перекинути боєзапас і паливо на правий берег, великий контингент російських сил виявиться відрізаним від решти окупаційної армії та, швидше за все, буде швидко знищеним.