ЗСУ вивели з ладу ще один стратегічний міст на Херсонщині: чим він був важливим для рф

Фактично, придатних для перевезення військової техніки великих транспортних мостів на окупованій Херсонщині не залишилось

Виведення з ладу Антонівського мосту в окупованому Херсоні – один із ключових кроків Збройних Сил України на шляху до деокупації півдня, і вони його успішно зробили. А тепер доповіли про ще один свій успіх. Міст біля Каховської ГЕС непридатний для пересування.

Про це у денному зведенні повідомило оперативне командування "Південь". "Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве", — йдеться у зведенні.

Про цей міст, як про важливий, говорив у своєму інтерв’ю для "РБК-Україна" генерал-майор ЗСУ, командувач обороною Миколаєва Дмитро Марченко. За його словами, виведення споруди з ладу не дасть окупантам перекидати свої резерви через Дніпро, тобто порушить всю логістику і відріже росіянам запасний шлях, який міг взяти на себе частину трафіку з Криму і назад. Марченко розповів, що удари по цьому мосту наносились і раніше. "Але дуже складно його вражати, тому що там є деякі критичні об'єкти. Якщо ми в них поцілимо, то можемо зачепити затвори дамби. Тому це дуже специфічна робота", — пояснив він. І додав: "Як тільки будуть відрізані резерви – Welcome to Ukraine: будемо їх бити і виганяти".

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Як повідомляв "Телеграф", окрім славнозвісного автомобільного Антонівського мосту ЗСУ пошкодили також його залізничного "дублера", яким росіяни перевозили важку техніку.