ЗСУ зруйнували ще один міст під Херсоном: з’явилося відео пошкоджень

Міст більше не придатний для переміщення техніки на правий берег Дніпра

У ніч на 27 липня ЗСУ завдали серйозних пошкоджень Антонівському мосту в Херсоні через що той став непридатним і більше не може бути використаний для перекидання важкої техніки на правий берег Дніпра. Пізніше з’явилася інформація, що українські захисники завдали ударів і іншим мостом.

Йдеться про Антонівський залізничний міст, який знаходиться трохи вище за течією від автомобільного мосту. Як видно на кадрах, що з’явилися у телеграм-каналах, окупанти більше не зможуть використати його для переміщення вантажів військового призначення.

Про виведення мосту з ладу повідомила пресслужба Оперативного командування "Південь" у зведенні 29 липня.

"Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий", — йшлося у повідомленні.

Після цього у росЗМІ показали фото, на якому помітні ушкодження залізничного полотна.

А тепер у мережі показали відео того, як це виглядає із землі.

Нагадаємо, "Телеграф" поговорив з колишнім нардепом Андрієм Сенченком, який пояснив, що повністю знищувати мости для України немає жодного сенсу, проте для якнайшвидшого повернення Херсона дуже важливо переконатися, що окупанти не зможуть використати його для перекидання сил.