Херсонський фронт: що ще потрібно зробити ЗСУ, щоб переламати хід війни

Окрім Антонівського мосту, є ще дві важливі переправи через Дніпро

Удари ЗСУ по Антонівському мосту в районі тимчасово окупованого росіянами Херсона – той-тема останніх днів.

"Телеграф" обговорив з експертами, чим цей міст такий важливий, чи є сенс його повного знищення, а також — як можуть розвиватися події на південному напрямку.

Ми перебили основну артерію постачання росіян з окупованого Криму

Нардеп V, VI та VII скликань, екс-заступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко пояснює:

"Нам важливо знищити угруповання, яке утримує Херсон і загрожує Запоріжжю та Кривому Розі. Те, що ЗСУ вивели з ладу Антонівський міст, що канал постачання російського угруповання порушений — це важливо. Це одна з найважливіших комунікацій, яку використовувала рф для постачання своїх військових боєприпасами, живою силою, технікою, паливом, тощо. Порушивши цю комунікацію, ми знекровлюємо противника на даному напрямі. Фактично ми перебили основну артерію, яка живить сьогодні з окупованого Криму російське угруповання, що утримує Херсон. Який нам важливо на цьому етапі звільнити, зняти загрозу Запоріжжю, Кривому Розі".

На думку Андрія Сенченка, остаточно зносити міст обстрілами навряд чи треба.

"Він нам потім знадобиться, – пояснює експерт. – Просто потрібно постійно тримати міст у тому стані, який не дозволяв би противнику використовувати його за призначенням у даний період часу".

Прогнозуючи, як можуть події розвиватися в найближчому майбутньому, Андрій Сенченко зазначив, що у нас стоїть очевидне завдання – і концентруються сили для наступу на південному напрямку.

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"На першому етапі важливо відкинути там супротивника на кордони та адмінкордон станом до 24 лютого 2022 року. А далі – звільняти Донбас, викидати росіян з Харківщини, звільняти Крим. Логіка зрозуміла, – вважає експерт. – Але нам для цього потрібно підвищити рівень організації всіх наших структур, і військових, і цивільних, і довести до необхідного рівня (внаслідок переговорів, психологічного тиску) ту військово-технічну допомогу, яку ми отримуємо, щоб кількості та якості озброєння, яке буде у розпорядженні нашої армії, було достатньо для виконання таких масштабних завдань, як звільнення всієї нашої території, включаючи Крим та Донбас".

Противник будує понтонні переправи

Екс-спікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Влад Волошин зазначає, що мости – стратегічні об’єкти. Зокрема Антоновський, який знаходиться в районі Херсона.

"Його важливість – величезна. Вся логістика, все забезпечення окупаційних військ на правому березі Дніпра, зав’язані саме на ньому, – пояснює експерт. – З огляду на те, що на правому березі Дніпра знаходиться значне угруповання війська противника, Антонівський міст ніс велике навантаження. Через нього постійно перекидалися додаткові сили та засоби. Тепер із цим проблема”.

У тому районі, продовжує Влад Волошин, є ще переправа через Дніпро дамбою у Новій Каховці. А також міст через річку Інгулець (біля населеного пункту Дар’ївка).

"Інгулецький міст українські військовослужбовці також намагаються знищити. І Херсонське, і Криворізьке угруповання військ противника залежать від того, чи існуватимуть ці мости", – наголошує експерт.

За його словами, внаслідок ударів ЗСУ по Антонівському мосту противник намагається будувати понтонні переправи. І біля Херсона, і в районі Даріївки – з метою мати можливість перекидання сил та коштів. Або для відступу, якщо ситуація складеться сприятливо для нас.

"Однак понтонна переправа – куди менш надійний об’єкт, ніж стаціонарний міст. У районі тієї ж Білогорівки на Луганщині, при спробі противника переправитися через Сіверський Донецьк, ЗСУ поховали разом із тамтешньою понтонною переправою величезну кількість живої сили та техніки агресора. Думаю, що переправи, які росіяни наводять зараз у Херсонській області через Дніпро, чекає та сама доля", – зазначає Влад Волошин.

Він нагадує, що довжина Антонівського мосту – близько 1360 метрів. Тобто близько півтора км. І тепер ця унікальна будова не придатна для курсування військ.

"А ширина Дніпра там – більше кілометра. І ніяка понтонна переправа не буде достатньо надійною, – упевнений експерт. – До того ж, по ній можна переправляти обмежену кількість сил та засобів. Тож росіяни опинилися у вкрай складному становищі. Це поки що не оточення, Але ми серйозно розірвали їх логістичні ланцюжки. А інтенсивність бойових дій, яку маємо зараз, має на увазі постійне забезпечення боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами, людськими ресурсами, продовольством".

Почнеться новий виток у російсько-українській війні

Те, що противник не матиме змоги отримати підкріплення, звісно, на руку української армії, наголошує Влад Волошин. Але повне знищення Антонівського мосту, зазначає він, – це палиця з двома кінцями.

"Якщо (а точніше – коли) ми знищимо дане угруповання противника або змусимо його відступити, нам необхідно буде просуватися далі. На лівий берег Дніпра. І зробити це без моста буде складно", – пояснює експерт.

Він наголошує, що форсування водних перешкод – це комплексна операція, де слід врахувати низку факторів.

"І якщо вони будуть враховані, якщо обставини будуть сприятливими, ми справді можемо звільнити південь материкової України протягом, як і казав президент, трьох-шести тижнів. Але це максимально оптимістичний варіант, враховуючи, скільки озброєння та живої сили є у росіян", — вважає Влад Волошин.

При цьому, наголошує військовий експерт, слід розуміти, що російська армія навіть у відриві, в оточенні битиметься запекло. І її командування шукатиме можливості налагодити забезпечення навіть без мостів.

"У хід підуть авіація, ракетні удари, — прогнозує Влад Волошин. — Росіяни можуть підтягнути Чорноморський флот, щоб мати можливість відходу морем (або доставку поповнення морем). Природно, ми будемо вести вогонь і цим маршрутом. Але війська агресора намагатимуться прикрити його системами ППО, авіацією. Тобто почнеться новий виток у російсько-українській війні. Однак ми докладемо всіх зусиль, щоб якнайшвидше звільнити спершу український материковий південь, а потім і всі наші тимчасово окуповані території".