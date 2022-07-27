"Втомився і вийшов з чату": що відомо про стан Антонівського мосту в Херсоні, відео

Окупантам доводиться визнати факт точних ударів артилерією ЗСУ

Після нічного удару по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який нанесли ЗСУ, версії того, в якому конкретно він стані, розходяться. Але можна стверджувати напевно – шкоди йому завдали чималої.

Так Управління стратегічних комунікацій українського Міноборони зацитувало крилатий вислів київського мера Віталія Кличка – "просто втомився" і наразі "вийшов з чату". "Скрегіт орочих зубів від злості і безнадійності кажуть було чути аж в Миколаєві", – пожартували в Міноборони. І додали ефектне відео майже десятка прицільних "прильотів" по мосту.

Факт атаки підтвердили у Оперативному командуванні "Південь". Як заявила його речниця Наталя Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону, ЗСУ діяли "делікатно та ювелірно" і, як завжди, били лише по важливому для росіян транспортному шляху, не зачіпаючи інфраструктуру. "Робота нашої артилерії — настільки делікатна та ювелірна, що вона більше спрямована на деморалізацію війська", — цитує слова Гуменюк НВ. Атаку на Антонівський міст вона назвала філігранною.

Тим часом російські пропагандисти та херсонські колаборанти факт удару підтверджують, але намагаються зробити вигляд, що нічого страшного не сталось. Так заступник голови окупаційної адміністрації кирило стремоусов заявив RT, що Антонівський міст стоїть попри обстріл. Також ресурс публікує зняте здалеку відео, на якому чітко чути вибухи. І стверджує, що більшість українських снарядів перехопила російська система ППО.

Інший засіб масової пропаганди росіян, РІА "Новості" заявило із посиланням на того ж таки стремоусова, що рух по Антонівському мосту після нічного обстрілу довелось перекрити. Оскільки автомобільний міст є головним шляхом сполучення Херсону з Кримом, окупанти точно матимуть тепер проблеми з постачанням.

До речі, місцеві у телеграм-чатах повідомляють, що міст практично зруйнований. Відновити його зможуть тільки спеціалісти. Тобто, про повноцінний ремонт можна буде говорити тільки після війни.

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Як повідомляв "Телеграф", це уже не перша атака ЗСУ на Антонівський міст. Для ударів по транспортній артерії наші військові використовують американські ракетні системи HIMARS.