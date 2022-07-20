Окупанти закривають Антонівський міст у Херсоні після двох успішних влучень ЗСУ (карта, відео)

Росіяни влаштували справжню істерику щодо "ударів HIMARS"

Українські військовослужбовці ювелірно відпрацьовують удари по Антонівському мосту в Херсоні, біля якого розташовані кілька російських військових баз. Рано-вранці 20 липня вони повторили атаку, здійснену напередодні, нагнавши на місцеве зборисько окупантів чимало жаху. Настільки сильно, що колаборанти поспішили оголосити про закриття руху мостом.

Про це повідомив місцевий херсонський журналіст Костянтин Риженко, цитуючи заяви окупаційної "влади". Період, на який об’єкт перекриють, невідомий, адже ставленик росіян Кирило Стремоусов обмежився розпливчастим формулюванням "на кілька днів".

Вибухи пролунали після четвертої ранку. Місцеві жителі встигли сфотографувати стовп диму, що піднімається в районі мосту.

Трохи згодом у мережі з’явилося й відео з наслідками удару ЗСУ — у дорожньому покритті мосту видно кілька великих дір, пошкоджено асфальт та перила. Для запису ролика окупанти використали російського пропагандиста.

Варто зазначити, що росЗМІ вже почали повідомляти, нібито міст був обстріляний щонайменше 12 ракетами HIMARS. При цьому частина боєприпасів начебто перехопили засоби ППО.

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Втім, Антонівський міст, що з’єднує Херсон із лівим берегом області, не є пріоритетною метою ЗСУ, хоча й є дуже важливим стратегічним об’єктом для окупантів.

Антонівський міст на карті

За інформацією радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя, 19 липня українська армія знищила вороже угрупування, яке розташовувалося в готелі "Наїрі". Накрили не просто рядових солдатів, а командний пункт одного з підрозділів армії рф.

Варто зазначити, що у Херсоні значно активізувався партизанський рух. Так, нещодавно "Телеграф" розповідав, кому із путінських політиків місцеві жителі передали "вітання" за допомогою листівок.

Також ми писали про знищення російських складів із боєприпасами під Херсоном. Така хірургічна точність є результатом застосування високотехнологічної західної зброї.