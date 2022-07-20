Український журналіст Денис Попович пояснив логіку ударів ЗСУ на південному напрямку

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області триває і відбувається успішно. Оскільки військова операція ще триває, то гучних заяв до її завершення ніхто не робитиме, — повідомляє нам ОК "Південь". Дозволю собі у зв'язку з цим трохи міркувань.

Мабуть, ви звернули увагу на вчорашній обстріл підрозділами ЗСУ Каховської ГЕС та сьогоднішні пуски по Антоновському мосту в Херсоні. Це дві основні переправи через Дніпро в цьому районі, за допомогою яких росіяни можуть забезпечувати свої війська на правому березі Дніпра.

На мій погляд, удари по цим об'єктам — це не рядова бавовна, і не полювання на Кірієнка, який наче побував у понеділок на Каховський ГЕС. Це сигнал росіянам, що обидві переправи вже знаходяться під вогневим контролем ЗСУ. Тому процес постачання по ним, відтепер, м'яко кажучи, ускладнений.

А без постачання ви довго не протримаєтесь. Тому запрошуємо до чергового "жесту доброї волі", щодо добровільного звільнення Херсону…

Чи буде такий жест, чи ні — подивимось, але, здається, операція по звільненню Херсона справді носитиме хірургічний характер — і скальпель для цього вже є.

Так і з мостом окупантів через Керченську протоку (коли та якщо ми зможемо до нього дістати). Зруйнувати міст тактичними ракетами (якщо вони не ядерні) насправді дуже важко. Але й руйнувати, в принципі, не треба. Можна лише заборонити по ньому їздити.