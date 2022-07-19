Високопоставлений путінський чиновник міг потрапити під обстріл у Новій Каховці: що відомо

Російські пропагандисти дали суперечливу інформацію

Заступник голови адміністрації російського диктатора володимира путіна Сергій Кирієнко, якого після 24 лютого призначили новим "наглядачем" за т.зв. "лднр" нібито потрапив під обстріл ЗСУ у Новій Каховці.

Як повідомляють російські пропагандистські телеграм-канали, Кирієнко разом із т.зв. "головою" окупаційної адміністрації Херсона Володимиром Сальдо вирушили туди, щоб проінспектувати наслідки ударів ЗСУ по складах боєприпасів, які в рф називають "складом селітри".

Пропагандисти повідомляють, що удар був завданий коли учасники зборів уже збиралися роз’їжджатися. Вони нібито встигли сховатися у підземних укриттях та не постраждали.

Варто зазначити, що російське пропагандистське видання "РІА" повідомило, що удар був завданий вже після того, як Кирієнко виїхав звідти, з чого випливає, що ховатися у підвалах він не міг.

Водночас інші російські телеграм-канали пишуть, що внаслідок обстрілу щонайменше двох солдатів окупантів було ліквідовано, а ще один зник безвісти.

Що насправді там сталося і чи справді Кирієнку вдалося виїхати звідти неушкодженим наразі невідомо.

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Як повідомлялося раніше, наразі Кирієнко та його підлеглі зайняті підготовкою т.зв. "референдумів" на окупованих територіях, тому посаду "наглядача" за ОРДЛО може обійняти не хто інший, як колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, який прославився своїми вічними суперечками із засновником SpaceX Ілоном Маском.