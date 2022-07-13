"путін його любить": новим куратором Донбасу може стати одіозний чиновник рф

Скандальний росіянин може зайнятися окупованими територіями України

Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, який відомий своїми "війнами" в соцмережах з Ілоном Маском, найближчим часом має перейти на роботу в адміністрацію президента (АП) росії, де може стати куратором так званих "ДНР" та "ЛНР".

Про це у середу, 13 липня, "Медузі" розповіли три джерела, близькі до кремля. Окрім того, цю інформацію підтвердив знайомий Рогозіна.

Рогозін може отримати посаду помічника президента або заступника керівника АП, посівши місце відповідального за Донбас Дмитра Козака, який після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну потрапив у немилість до президента росії. Змістив Козака із цієї "посади" Сергій Кирієнко, який є керівником внутрішньополітичного блоку кремля. До речі, саме Кирієнко називають потенційним наступником путіна. Підлеглі Кирієнко зараз готують "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України.

Джерело наголосило, що Рогозін отримає посаду куратора Донбасу лише після того, як на захоплених українських територіях пройдуть "референдуми". У результаті в росії хочуть, щоб він став віцепрем’єром і обіймав посаду повпреда у новому федеральному окрузі, утвореному з "ЛНР", "ДНР" та інших захоплених територій України.

Зазначимо, всі три джерела "Медузи" наголосили, що Рогозін "перебуває у фаворі у президента": "Президент його любить — і давно". путін двічі під час війни публічно зустрічався з Рогозіним. Обидва рази спілкування глави кремля з главою "Роскосмосу" було дуже доброзичливим. Додамо, що путіну подобається "виконавчість" і показний патріотизм Рогозіна.

У команді російського опозиціонера Олексія Навального ще до початку повномасштабної війни називали Рогозіна найбезглуздішим російським чиновником. Про нього навіть зняли відео.

Нагадаємо, у квітні Рогозін погрожував Заходу припинити спільну співпрацю на Міжнародній космічній станції. До речі, американський астронавт Скотт Келлі поставив Дмитра на місце.