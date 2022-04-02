Глава Роскосмосу пригрозив "смертю" МКС через санкції Заходу

Рогозін вважає санкції проти рф "незаконними"

Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін загрожує США та ЄС розірвати нормальні відносини через введені санкції проти росії за вторгнення в Україну, зокрема, припинити спільну співпрацю на Міжнародній космічній станції (МКС).

Про це Рогозін заявив у своєму Telegram-каналі.

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Рогозін написав, що "санкції спрямовані на вбивство економіки росії, на голод і відчай росіян. І робить висновок, що нормальні відносини "можливі лише при повному та беззастережному скасуванні незаконних санкцій".

Раніше глава Роскосмосу направив листи до NASA, Європейського космічного агентства (ЄКА) та Канадського космічного агентства (ККА) з пропозицією про зняття нібито "незаконних" санкцій проти росії за вторгнення в Україну. У листах Рогозін зазначив, що чекає на відповідь до кінця березня, але за його словами до цього часу "або ішак здохне, або МКС своєю смертю помре".

Таким чином у Роскосмосі хочуть залякати Захід тим, що якщо санкції не будуть зняті, то вони припинять співпрацю та взаємну підтримку МКС.

Раніше Рогозін заявив, що США розглядають питання відключення росії від супутникової системи навігації GPS. Він додав, що "напружуватися" та "паритися" з цього приводу не потрібно, адже росія має свою супутникову систему навігації. Мабуть, такої ж паршивої якості, як і все, що виробляється в росії.