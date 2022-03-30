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США розглядають нові санкції проти росії — Білий дім

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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США продовжать санкційний тиск на росі Новина оновлена 30 березня 2022, 01:22
США продовжать санкційний тиск на росі

У Вашингтоні заявляють, що варіантів посилення тиску на Росії ще достатньо

Сполучені Штати Америки розглядають низку варіантів посилення санкцій проти російської федерації за війну проти України.

Про це заявила директор із комунікацій Білого дому Кейт Бідінгфілд на брифінгу у понеділок, 29 березня.

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"Ми продовжимо чинити санкційний тиск і не очікуємо, що варіанти нових обмежень вичерпаються у найближчому майбутньому", — сказала вона.

За словами Бідінгфілд, у США не виключають, що можуть розширити санкції з появою нових цілей або посилити вже існуючі санкції.

Крім цього вона заявила, що умовою для проведення переговорів президента США Джо Байдена та президента росії володимира путіна є деескалація війни в Україні.

"Ми ясно вказали, президент Байден ясно вказав на необхідність відчутної розрядки з боку росії та чіткої, істинної прихильності дипломатії до того, як президент провів би таку розмову", — підкреслила Бідінгфілд.

Як повідомлялося, 25 березня президент США пообіцяв нові "караючі" санкції проти росії за ведення війни проти України.

Теги:
#Україна #США #Росія #Санкції #Війна
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