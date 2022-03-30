Війна - день 35: на тлі "успішних" переговорів росія завдає масованих ракетних ударів по містам України

Оперативно про головне за день.

В Україні розпочався 35-й день, як українські військові мужньо відбивають атаки російських окупантів. За цей час вороги завдали багато ракетних ударів до українським містам, але реакція була відповідною — російська армія за місяць втратила понад 17 тисяч солдатів та тисячі одиниць військової техніки. Останні кілька днів невдачі противника стали ще більш очевидними — завдяки контратакам ЗСУ окупантів відтіснили ввід Києва та Чернігова, проте ворог не зупиняється.

У цьому матеріалі "Телеграф" щогодини повідомляє про найважливіші новини за 30 березня. При цьому ви можете стежити за оперативною ситуацією в Україні у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Ряд телеграм-каналів повідомляють про сильну пожежу на Хмельниччині, де раніше жителі чули сильні вибухи.

США розглядають запровадження нових санкцій проти росії.

00:00 Потужні вибухи пролунали у Хмельницькій області, чутно було у самому облцентрі.

Також часті вибухи чутно у Києві.

Нагадаємо, події перших двох днів "Телеграф" транслював онлайн у матеріалі "Війна: путін намагається взяти Київ, армія Росії зазнає великих втрат в Україні".

Третій день російського вторгнення до України – 26 лютого – розписували тут: "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну".

А якою була ситуація 27 лютого – розписали погодинно у статті: "Війна – день 4: шляхи не очікували, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну".

Про події 28 лютого читайте у матеріалі: "Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну".

Про те, як Україна прожила 1 березня, можна ознайомитись у статті: "Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч".

Події 2 березня ми розписували у матеріалі "Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені та у помсту руйнують міста України".

Інформація за 3 березня доступна у текстовій трансляції: "Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але не можуть просунутися вглиб країни".

А про події 4 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 9: Росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками".

Також ви можете ознайомитися з інформацією за 5 березня у матеріалі: "Війна — день 10: над росією опускається завіса, ЗСУ збивають літаки, а пілотів беруть у полон".

З даними за 6 березня можна ознайомитися у трансляції: "Війна — день 11: росія втрачає літаки і в помсту бомбить українські міста".

Події 7 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 12: нові переговори, жорстокі бої та поява міст-героїв".

Інформація за 8 березня доступна за посиланням: "Війна — день 13: росіяни "вітають" українок із 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами".

Про події 9 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 14: Росія йде у дефолт, але продовжує вбивати мирних українців".

Тестова трансляція бойових дій в Україні за 10 березня доступна у матеріалі "Телеграфа": "Війна — день 15: бомбардування України продовжується, а українцям дозволили вбивати окупантів".

Події російсько-української війни 11 березня відбито у матеріалі: "Війна — день 16: окупанти вдарили по Заходу України і тероризують мирних жителів".

Про те, що відбувалося в суботу, 12 березня, можете ознайомитись у статті за посиланням: "Війна – день 17: перші офіційні дані про втрати України та продовження боїв".

Інформація за 13 березня доступна у матеріалі: Війна – день 18: росіяни втрачають війська та вдарили крилатими ракетами по Яворівському полігону.

Події 14 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 19: росіяни продовжують бомбардувати міста України, а путін уже побіг на уклін до Китаю".

Про те, що відбувалося 15 березня, можна дізнатися у нашій статті: "Війна – день 20: до росіян повільно приходить прозріння, а окупанти продовжують обстріл мирних міст України".

Інформацію за 16 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 21: обстріл театру у Маріуполі, виступ Зеленського у Сенаті та перші деталі мирного договору".

Події 17 березня доступні у матеріалі: "Війна — день 22: світ вимагає від росії припинити війну, але міста України продовжують зазнавати обстрілів".

Події російсько-української війни за 18 березня "Телеграф" розписав у матеріалі: "Війна — день 23: росія майже повністю відрізана від світу, але кривавий терор в Україні не закінчує".

Про те, що відбувалося 19 березня, можна дізнатися у статті: "Війна — день 24: країни формують "антипутінський щит", але окупанти продовжують знущатися з України".

Також ви можете ознайомитися з інформацією за 20 березня у матеріалі: "Війна — день 25: росіяни втрачають перевагу в небі України, але продовжують обстрілювати мирне населення".

Події російсько-української війни за 21 березня доступні у матеріалі: "Війна — день 26: путін готові кинути російських дітей на війну, а росія влаштовує нові провокації та обстріли".

Інформацію за 22 березня читайте у матеріалі: "Війна — день 27: Захід заговорив про системи ППО для України, доки окупанти кидають бомби на українські міста".

Про те, як розвивалася ситуація 23 березня можна дізнатися у трансляції: "Війна — день 28: росія вже втратила в Україні більше, ніж за всі роки в Афгані, але продовжує агресію".

З подіями 24 березня можна ознайомитись у матеріалі:"Війна — день 29: уже минув місяць від початку провального нападу росії на Україну".

Інформацію за 25 березня можна дізнатися за посиланням: "Війна — день 30: Чорнобаївка-10, обстріл українських міст, російські кораблі йдуть на дно".

Дані за 26 березня доступні у матеріалі: "Війна — день 31: штурм Славутича, визволення Тростянця та важлива промова Байдена".

Про те, що відбувалося 27 березня, можна дізнатися у нашій статті: "Війна — день 32: Україна повертає свої території, а росія перекинула до Мелітополя свої війська з Грузії".

Події російсько-української війни за 28 березня "Телеграф" розписав у матеріалі: "Війна — день 33: Україна перейшла у контрнаступ, але росіяни і далі стріляють по містах ракетами.

Про те, що відбувалося 30 березня, можна дізнатися у статті: "Війна — день 34: переговори в Стамбулі, удар по Миколаївській ОДА та відвід військ рф з-під Києва".