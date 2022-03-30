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"Намагаються ввести в оману": у ЗСУ прокоментували "відведення військ" росіян

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
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російські війська Новина оновлена 30 березня 2022, 01:47
російські війська

Ворог не відводить війська від Києва, а проводить ротацію підрозділів.

У Генеральному штабі Збройних сил України підтверджують виведення підрозділів Збройних сил росії з території Київської та Чернігівської областей, проте розцінюють це як ротацію окремих підрозділів

Про це йдеться у зведенні за 29 березня, опублікованому на сторінці Генштабу ЗСУ у соцмережі Фейсбук у ніч на 30 березня.

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"За деякими ознаками, російський ворог перегрупує підрозділи, щоб зосередити свої основні зусилля на Сході. У той же час, так зване "відведення військ" є, ймовірно, ротацією окремих підрозділів і має на меті ввести в оману військове керівництво ЗСУ та створити помилкове уявлення про відмову окупантів планувати обхід на місто Київ", — йдеться у зведенні.

Щодо інших напрямків та театрів бойових дій, то:

Істотних змін у складі та позиції військ російського ворога на Волині, Поліссі та Сіверському районах немає. Російські окупанти намагаються утримати раніше окуповані кордони, активних наступальних дій у цих місцевостях не проводять.

У напрямку Слов’янська ворог продовжує утримувати позиції в районі населених пунктів Кам’янка, Суха Балка, запроваджує заходи щодо постачання військ, перегрупування підрозділів та поповнення запасів.

На Донецькому напрямку ворог продовжує обстрілювати та штурмувати. Наніс повітряні та ракетні удари в районах Кремінної та Маріуполя. Основні зусилля були зосереджені на тому, щоб взяти під контроль населені пункти Попасна, Рубіжне, а також невдало повністю захопити Маріуполь.

На Таврійському напрямі зміни у складі та позиції ворога не зафіксовані.

На Південному напрямку російський ворог вживає заходів щодо відновлення боєздатності своїх підрозділів. Здійснює артилерійський вогонь та авіаудари, намагаючись стримувати дії підрозділів ЗСУ.

Російський ворог здійснив артилерійський обстріл позицій підрозділів Сил оборони України поблизу населених пунктів Степногорське, Оріхове та Гуляйполе.

У районах селищ Новокарлівка та Лухівське ворог продовжує здійснювати фортифікаційне облаштування окупованих позицій та встановлювати мінні поля.

Чорноморська та Азовська оперативні зони – без істотних змін.

Як повідомлялося, вранці 29 березня росіяни завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації, після чого запустили в його бік авіацію з боку тимчасово окупованого Криму.

Теги:
#Україна #Київ #Росія #Війна #Зведення #ЗСУ
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