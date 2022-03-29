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Розвідка США вже побачила відведення частини російських військ від Києва

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Російські війська Новина оновлена 29 березня 2022, 17:33
Російські війська

Російська армія нібито покинула деякі населені пункти поблизу Києва

Американська розвідка зафіксувала, що російські війська частково почали відступати від Києва після того, як про це домовилися на переговорах у Стамбулі.

Таку інформацію повідомляє CNN із посиланням на високопоставлені джерела в адміністрації США.

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За даними видання, російські батальйонні тактичні групи вже залишили деякі райони, що прилягають до української столиці. У розвідці це охарактеризували як "серйозне стратегічне зрушення".

В адміністрації США вважають, що за відведенням військ можуть слідувати повітряні та артилерійські бомбардування Києва, які росіяни назвуть "прикриттям відступу". Водночас американська розвідка попереджає, що війська окупантів завжди можуть розвернутися назад, якщо їм дозволять бойові умови.

Нагадаємо, що 29 березня після російсько-українських переговорів у Стамбулі (Туреччина) представники Росії оголосили, що кардинально скорочують активність у Київській та Чернігівській області.

Раніше повідомлялося, що помічник російського президента Володимир Мединський у Туреччині назвав умову для особистої зустрічі Зеленського та путіна.

Теги:
#Україна #США #Київ #Росія #Війна #Розвідка
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