росія зробила гучну заяву щодо військ під Києвом

У рф пообіцяли кардинально зменшити військову активність на двох напрямках.

Російська армія за підсумками переговорів 29 березня у турецькому Стамбулі планує суттєво зменшити військову активність на Київському та Чернігівському напрямах.

Про це повідомив заступник голови міноборони рф Олександр Фомін на брифінгу після переговорів у Стамбулі.

"З урахуванням обговорених сьогодні принципів міноборони Росії з метою підвищення взаємної довіри та створення необхідних умов для подальшого ведення переговорів та досягнення кінцевої мети – узгодження та підписання вищевказаного договору – прийнято рішення кардинально, у рази скоротити військову активність на київському та чернігівському напрямку. Виходимо з того, що у Києві будуть прийняті основні рішення і мають бути створені умови для подальшої роботи. Докладніше генеральний штаб збройних сил Росії повідомить після повернення нашої делегації до Москви", — заявив Фомін.

Раніше повідомлялося, що під Харковом було ліквідовано російського командира бригади. Крім того, у вівторок, 29 березня, в Україні закликали цивілізований світ запровадити кримінальну відповідальність за символ "Z".