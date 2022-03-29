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росія зробила гучну заяву щодо військ під Києвом

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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російські переговорники Новина оновлена 29 березня 2022, 16:14
російські переговорники

У рф пообіцяли кардинально зменшити військову активність на двох напрямках.

Російська армія за підсумками переговорів 29 березня у турецькому Стамбулі планує суттєво зменшити військову активність на Київському та Чернігівському напрямах.

Про це повідомив заступник голови міноборони рф Олександр Фомін на брифінгу після переговорів у Стамбулі.

"З урахуванням обговорених сьогодні принципів міноборони Росії з метою підвищення взаємної довіри та створення необхідних умов для подальшого ведення переговорів та досягнення кінцевої мети – узгодження та підписання вищевказаного договору – прийнято рішення кардинально, у рази скоротити військову активність на київському та чернігівському напрямку. Виходимо з того, що у Києві будуть прийняті основні рішення і мають бути створені умови для подальшої роботи. Докладніше генеральний штаб збройних сил Росії повідомить після повернення нашої делегації до Москви", — заявив Фомін.

Раніше повідомлялося, що під Харковом було ліквідовано російського командира бригади. Крім того, у вівторок, 29 березня, в Україні закликали цивілізований світ запровадити кримінальну відповідальність за символ "Z".

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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