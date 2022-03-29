Війна - день 34: росіяни втрачають захоплені позиції в Україні і змінюють стратегію

Оперативно про головне 29 березня

Україна вже другий місяць протистоїть російській армії, яка 34 дні нищить мирні українські міста всіма можливими способами. Один із пріоритетних напрямків — столиця. Окупанти намагаються оточити Київ з різних боків, однак українська армія не дає їм цього зробити. Зокрема, було відбито та зачищено від росіян місто Ірпінь під Києвом, звідки вороги завдавали ударів по столиці. Крім того, Україна проводить обмежені контратаки на схід від Києва, Харкова та в Сумській області. А це може дати можливість зірвати плани росії щодо відновлення наступів і відбити українську територію у ворога. Все це спонукає ворогів до зміни стратегії — найближчим часом варто очікувати на жорсткі ракетні удари в усіх куточках України. Про останнє добре поінформовані всі українські військові й вже вживають необхідних заходів.

У цьому матеріалі "Телеграф" щогодини повідомляє про найважливіші новини за 29 березня. При цьому ви можете стежити за оперативною ситуацією в Україні у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Повітряні сили ЗСУ за минулу добу збили 17 цілей.

Британська розвідка повідомляє, що росія перекинула на схід України ПВК Вагнера.

Через серйозні втрати та захлинувся наступ в Україні російська влада вирішила перенаправити найманців із сирійського та африканського напрямків на український театр військових дій.

Очікується, що найближчим часом у військових діях в Україні візьмуть участь понад тисячу найманців, зокрема керівництво ПВК.

00:00 Президент України Володимир Зеленський звернувся зі черговим відеозверненням до українців:

Наші захисники просуваються на Київщині, повертають контроль над українською територією. Звільнили Ірпінь.Проте все ж зарано говорити про безпеку в цій частині нашої області. Бойові дії тривають.

Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донбас, південь України – ситуація всюди залишається напруженою, дуже складною.

Станом на цей день відомо про загибель 143 дітей.

Маріуполь так і залишається заблокованим. Російські війська не дали організувати сьогодні жодного гуманітарного коридору, не дали "тишу".

Італія погодилася стати одним з гарантів безпеки України у відповідній новій системі гарантій, яку ми опрацьовуємо.

Зараз багато натяків і попереджень про те, що нібито посилення санкцій, наприклад у вигляді ембарго на постачання російської нафти у Європу, буде у разі, якщо росія застосує хімічну зброю. "Просто немає слів. Лише вдумайтеся, до чого це все дійшло. Чекати на хімічну зброю…"

Вже з цього тижня ми створюємо при Офісі президента групу експертів – українських і міжнародних, які на постійній основі будуть аналізувати застосовані проти росії санкції – на що вони реально впливають.

Нагадаємо, події перших двох днів "Телеграф" транслював онлайн у матеріалі "Війна: путін намагається взяти Київ, армія Росії зазнає великих втрат в Україні".

Третій день російського вторгнення до України – 26 лютого – розписували тут: "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну".

А якою була ситуація 27 лютого – розписали погодинно у статті: "Війна – день 4: шляхи не очікували, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну".

Про події 28 лютого читайте у матеріалі: "Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну".

Про те, як Україна прожила 1 березня, можна ознайомитись у статті: "Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч".

Події 2 березня ми розписували у матеріалі "Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені та у помсту руйнують міста України".

Інформація за 3 березня доступна у текстовій трансляції: "Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але не можуть просунутися вглиб країни".

А про події 4 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 9: Росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками".

Також ви можете ознайомитися з інформацією за 5 березня у матеріалі: "Війна — день 10: над росією опускається завіса, ЗСУ збивають літаки, а пілотів беруть у полон".

З даними за 6 березня можна ознайомитися у трансляції: "Війна — день 11: росія втрачає літаки і в помсту бомбить українські міста".

Події 7 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 12: нові переговори, жорстокі бої та поява міст-героїв".

Інформація за 8 березня доступна за посиланням: "Війна — день 13: росіяни "вітають" українок із 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами".

Про події 9 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 14: Росія йде у дефолт, але продовжує вбивати мирних українців".

Тестова трансляція бойових дій в Україні за 10 березня доступна у матеріалі "Телеграфа": "Війна — день 15: бомбардування України продовжується, а українцям дозволили вбивати окупантів".

Події російсько-української війни 11 березня відбито у матеріалі: "Війна — день 16: окупанти вдарили по Заходу України і тероризують мирних жителів".

Про те, що відбувалося в суботу, 12 березня, можете ознайомитись у статті за посиланням: "Війна – день 17: перші офіційні дані про втрати України та продовження боїв".

Інформація за 13 березня доступна у матеріалі: Війна – день 18: росіяни втрачають війська та вдарили крилатими ракетами по Яворівському полігону.

Події 14 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 19: росіяни продовжують бомбардувати міста України, а путін уже побіг на уклін до Китаю".

Про те, що відбувалося 15 березня, можна дізнатися у нашій статті: "Війна – день 20: до росіян повільно приходить прозріння, а окупанти продовжують обстріл мирних міст України".

Інформацію за 16 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 21: обстріл театру у Маріуполі, виступ Зеленського у Сенаті та перші деталі мирного договору".

Події 17 березня доступні у матеріалі: "Війна — день 22: світ вимагає від росії припинити війну, але міста України продовжують зазнавати обстрілів".

Події російсько-української війни за 18 березня "Телеграф" розписав у матеріалі: "Війна — день 23: росія майже повністю відрізана від світу, але кривавий терор в Україні не закінчує".

Про те, що відбувалося 19 березня, можна дізнатися у статті: "Війна — день 24: країни формують "антипутінський щит", але окупанти продовжують знущатися з України".

Також ви можете ознайомитися з інформацією за 20 березня у матеріалі: "Війна — день 25: росіяни втрачають перевагу в небі України, але продовжують обстрілювати мирне населення".

Події російсько-української війни за 21 березня доступні у матеріалі: "Війна — день 26: путін готові кинути російських дітей на війну, а росія влаштовує нові провокації та обстріли".

Інформацію за 22 березня читайте у матеріалі: "Війна — день 27: Захід заговорив про системи ППО для України, доки окупанти кидають бомби на українські міста".

Про те, як розвивалася ситуація 23 березня можна дізнатися у трансляції: "Війна — день 28: росія вже втратила в Україні більше, ніж за всі роки в Афгані, але продовжує агресію".

З подіями 24 березня можна ознайомитись у матеріалі:"Війна — день 29: уже минув місяць від початку провального нападу росії на Україну".

Інформацію за 25 березня можна дізнатися за посиланням: "Війна — день 30: Чорнобаївка-10, обстріл українських міст, російські кораблі йдуть на дно".

Дані за 26 березня доступні у матеріалі: "Війна — день 31: штурм Славутича, визволення Тростянця та важлива промова Байдена".

Про те, що відбувалося 27 березня, можна дізнатися у нашій статті: "Війна — день 32: Україна повертає свої території, а росія перекинула до Мелітополя свої війська з Грузії".

Події російсько-української війни за 28 березня "Телеграф" розписав у матеріалі: "Війна — день 33: Україна перейшла у контрнаступ, але росіяни і далі стріляють по містах ракетами".