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Країни Заходу висилають десятки російських дипломатів: подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Десятки російських дипломатів підозрюють у шпигунстві Новина оновлена 29 березня 2022, 18:59
Десятки російських дипломатів підозрюють у шпигунстві

Російських дипломатів вислали одразу 6 країн.

Одразу декілька західних країн оголосили про випровадження російських дипломатів через підозру у шпигунстві. Мова про Нідерланди, Бельгію, Польщу, Чехію, Ірландію та навіть Північну Македонію.

Про це "Телеграф" повідомляє з посиланням на європейські ЗМІ.

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Так, телеканал NOS у вівторок, 29 березня, заявив про депортацію з Нідерландів 17 російських дипломатів оскільки, за даними спецслужб, насправді вони були шпигунами. Представників рф вже запросили у МЗС та повідомили їм своє рішення — вони мають покинути країну протягом двох тижнів.

"У цих людей написано дипломат на візитній картці, коли вони насправді роблять щось зовсім інше. Ми прийняли це рішення заради безпеки Нідерландів", – заявив міністр закордонних справ Вопке Гукстра.

Таке ж рішення ухвалила і Бельгія, передає RTBF. Федеральний уряд вирішив вислати 21 російського дипломата за причетність до шпигунських операцій. Російські дипломати повинні будуть покинути територію Бельгії протягом 15 днів.

Польща своєю чергою звинуватила у шпигунстві 45 російських дипломатів та переконливо попросила їх покинути територію країни.

Тим часом Ірландія повідомила, що висилає чотирьох дипломатів, Чехія одного, а Північна Македонія оголосила персонами нон-грата п'ятьох російських дипломатів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Білорусь, яка неофіційно воює з Україною на боці росіян, закрила українське консульство у Бресті й заявила про вислання українських дипломатів.

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#Росія #Депортація #Дипломати #Шпигунство
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