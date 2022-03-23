Білорусь висилає українських дипломатів: що відомо

Керівництво країни звинуватило українських дипломатів у шпигунстві

Білорусь закриває генконсульство у Бресті та планує у найближчі 72 години вислати майже усіх українських дипломатів, адже підозрює їх у збиранні відомостей про військові об'єкти республіки.

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Інформацію щодо скорочення кількості працівників у середу, 23 березня, оприлюднили у Міністерство закордонних справ РБ.

Згідно з офіційними відомостями, у посольстві в Мінську можуть залишитися лише п'ять дипломатів із понад 20, які працюють зараз.

Висилка відбувається на тлі шпигунсько-дипломатичного скандалу між Білоруссю та Україною, росією та Польщею.

Мова йде про те, що у вівторок, 22 березня у КДБ республіки офіційно заявили, що кілька дипломатів посольства України нібито є кадровими працівниками спецслужб, які упродовж тривалого часу займалися збором та "зливом" конфіденційної інформації щодо військових об'єктів, які розташовані на території Білорусі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Польща прийняла рішення щодо висилки 45 російських дипломатів, яким вже встигли оголосити про підозри у шпигунстві через військову агресію російської федерації проти України.