Рус

Білорусь висилає українських дипломатів: що відомо

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
427
Українські дипломати вимушено покинуть республіку Новина оновлена 23 березня 2022, 15:33
Українські дипломати вимушено покинуть республіку

Керівництво країни звинуватило українських дипломатів у шпигунстві

Білорусь закриває генконсульство у Бресті та планує у найближчі 72 години вислати майже усіх українських дипломатів, адже підозрює їх у збиранні відомостей про військові об'єкти республіки.

Перевірені новини про війну і не тільки — шукайте в нашому Telegram

Інформацію щодо скорочення кількості працівників у середу, 23 березня, оприлюднили у Міністерство закордонних справ РБ.

Згідно з офіційними відомостями, у посольстві в Мінську можуть залишитися лише п'ять дипломатів із понад 20, які працюють зараз.

Висилка відбувається на тлі шпигунсько-дипломатичного скандалу між Білоруссю та Україною, росією та Польщею.

Мова йде про те, що у вівторок, 22 березня у КДБ республіки офіційно заявили, що кілька дипломатів посольства України нібито є кадровими працівниками спецслужб, які упродовж тривалого часу займалися збором та "зливом" конфіденційної інформації щодо військових об'єктів, які розташовані на території Білорусі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Польща прийняла рішення щодо висилки 45 російських дипломатів, яким вже встигли оголосити про підозри у шпигунстві через військову агресію російської федерації проти України.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Дипломати
Єнс Столтенберг
Новини Європи
Генсек НАТО відповів на гучну пропозицію Польщі щодо України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Єнс Столтенберг
Генсек НАТО відповів на гучну пропозицію Польщі щодо України
Дата публікації
Категорія
Російський кривавий диктатор всерйоз стає ціллю для своїх же
Олігархи в росії вже думають над убивством путіна — розвідка
Дата публікації
Категорія
сергій шойгу не з’являється на публіці вже другий тиждень
шойгу таємниче зник: у рф звернули увагу на дивину
Дата публікації
Категорія
Окупанти вражені тим, як живуть українці: перехоплення розмови
Окупанти вражені тим, як живуть українці: перехоплення розмови
Дата публікації
Категорія
Україна 28-й день відбиває російський напад
Війна — день 28: росія вже втратила в Україні більше, ніж за всі роки в Афгані, але продовжує агресію