Страны Запада высылают десятки российских дипломатов: подробности
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Российских дипломатов выслали сразу 6 стран.
Сразу несколько западных стран объявили о том, что высылают российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. Речь о Нидерландах, Бельгии, Польше, Чехии, Ирландии и даже Северной Македонии.
Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на европейские СМИ.
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Так, телеканал NOS во вторник, 29 марта, заявил о депортации из Нидерландов 17 российских дипломатов, поскольку, по данным спецслужб, на самом деле они были шпионами. Представителей россии уже пригласили в МИД и сообщили им свое решение — они должны покинуть страну в течение двух недель.
"У этих людей написано дипломат на визитной карточке, когда они действительно делают что-то совсем другое. Мы приняли это решение ради безопасности Нидерландов", – заявил министр иностранных дел Вопке Гукстра.
Такое же решение приняла и Бельгия, передает RTBF. Федеральное правительство решило выслать 21 российского дипломата за причастность к шпионским операциям. Российские дипломаты должны будут покинуть территорию Бельгии в течение 15 дней.
Польша в свою очередь обвинила в шпионаже 45 российских дипломатов и убедительно попросила их покинуть территорию страны.
Тем временем Ирландия сообщила, что высылает четырех дипломатов, Чехия одного, а Северная Македония объявила персонами нон-грата пятерых российских дипломатов.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Беларусь, неофициально воюющая с Украиной на стороне россиян, закрыла украинское консульство в Бресте и заявила, что высылает украинских дипломатов.
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