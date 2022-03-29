Страны Запада высылают десятки российских дипломатов: подробности

Российских дипломатов выслали сразу 6 стран.

Сразу несколько западных стран объявили о том, что высылают российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. Речь о Нидерландах, Бельгии, Польше, Чехии, Ирландии и даже Северной Македонии.

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на европейские СМИ.

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Так, телеканал NOS во вторник, 29 марта, заявил о депортации из Нидерландов 17 российских дипломатов, поскольку, по данным спецслужб, на самом деле они были шпионами. Представителей россии уже пригласили в МИД и сообщили им свое решение — они должны покинуть страну в течение двух недель.

"У этих людей написано дипломат на визитной карточке, когда они действительно делают что-то совсем другое. Мы приняли это решение ради безопасности Нидерландов", – заявил министр иностранных дел Вопке Гукстра.

Такое же решение приняла и Бельгия, передает RTBF. Федеральное правительство решило выслать 21 российского дипломата за причастность к шпионским операциям. Российские дипломаты должны будут покинуть территорию Бельгии в течение 15 дней.

Польша в свою очередь обвинила в шпионаже 45 российских дипломатов и убедительно попросила их покинуть территорию страны.

Тем временем Ирландия сообщила, что высылает четырех дипломатов, Чехия одного, а Северная Македония объявила персонами нон-грата пятерых российских дипломатов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Беларусь, неофициально воюющая с Украиной на стороне россиян, закрыла украинское консульство в Бресте и заявила, что высылает украинских дипломатов.