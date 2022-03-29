У росіян істерика через заяву міноборони рф про Київ та Чернігів

У рф заявили про відведення військ з кількох напрямків.

У вівторок, 29 березня, на 34-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в міноборони росії заявили про відведення військ з-під Києва та Чернігова. Росіяни вважають це зрадою.

На пропагандистському telegram-каналі "RT російською" користувачі масово критикували російську владу.

Росіяни, які явно зацікавлені у знищенні України, масово розкритикували своїх переговорників, зокрема заступника глави міноборони рф Олександра Фоміна. Фомін після переговорів з українцями у Стамбулі заявив, що було ухвалено рішення кардинально, у рази скоротити військову активність на київському та чернігівському напрямах. Російські користувачі назвали його зрадником.

росіяни масово звинувачують свою владу у зраді

Додамо, що розвідка США вже побачила відведення частини російських військ від столиці України. Директор Українського інституту політики Руслан Бортник вважає, що незабаром росія висуне свої умови, які Україні прийняти буде набагато складніше.

Раніше повідомлялося, що в росії заговорили про завершення війни. Додамо, що міністр оборони рф Сергій Шойгу вперше за довгий час засвітився на ТБ.