Директор Українського інституту політики Руслан Бортник оцінив результати українсько-російських переговорів у Стамбулі.

У вівторок, 29 березня, у Туреччині відбулися переговори української та російської делегацій щодо припинення війни.

Результати переговорів вселяють обережний оптимізм. Мені здається, озвучені пропозиції є досить компромісними.

І все те, про що раніше говорили експерти, у тому числі і я – про важливість шукати інші гарантії безпеки, поза НАТО, поза якимись блоками, – тепер набувають реальних рис.

Позитив і те, що за дужки вирішили винести питання Криму та Донбасу. Вирішити їх тут і зараз апріорі неможливо.

Ще один плюс – ухвалення відповідних рішень через референдуми.

Все це має шанси на реалізацію.

При цьому треба розуміти, що поки що це фактично українська пропозиція. І очевидно, що росія висуне якісь зустрічні вимоги, які погіршують умови, які озвучені сьогодні.

Тож важливо не переоцінювати результати українсько-російських переговорів у Стамбулі.

Навіть незважаючи на заяву Росії про зниження військового тиску в Київській та Чернігівській областях. Там фактично стало тихіше вже якийсь час тому, бо Росія перекидає війська на Донбас. Тепер просто вдягнула це ще й у політичну форму.

Тому, наголошую, хоч пропозиції, які прозвучали, виглядають компромісними, раціональними, швидше за все, найближчими днями бойові дії продовжуватимуться. І росія незабаром висуне свої умови, які Україні прийняти буде набагато складніше.

Тим більше, що залишається невирішеним питання виведення російських військ з території України, проведення референдуму, територіального позначення так званих "ДНР" та "ЛНР" (до лінії розмежування на момент 23 лютого 2022 року або в межах усіх Луганської та Донецької областей).

Проте ми можемо констатувати, що розпочався, нарешті, предметний, конструктивний діалог. І що з’явилися шанси на мир

Але говорити про досягнення повноцінного миру між Україною та Росією поки що зарано.