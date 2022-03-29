Підсумки переговорів з росією: Арахамія заявив про новий міжнародний договір

Представник української делегації Давид Арахамія озвучив підсумки переговорів Росії та України у Стамбулі.

Про це повідомляє "Україна 24".

Наша перша перемога переміщення переговорів із Білорусі до Туреччини. Ми бачимо Туреччину як одну із гарантій безпеки для України.

▪️Ми знаємо, що система безпеки світу дала тріщину. Нашу пропозицію ми працювали над форматом, але ми нічого не підписуємо про нову систему гарантій безпеки для України. Це новий міжнародний договір, який ратифікує. Ми навчені Будапештським меморандумом.

▪️ Країни гарантії за аналогом 5 статті НАТО протягом 3 днів будуть проводити консультації. Країни гаранти будуть зобов’язані надати допомогу. Серед гарантів спостерігаються країни Ради безпеки ООН, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Польща, Ізраїль.

▪️У нас неврегульовані питання з ОРДЛО та Кримом, тому гаранти не працюватимуть на ці території. Деякі країни вже дали попереднє узгодження. Це та система, на якій ми хочемо збудувати нове майбутнє України. Також ці гаранти мають допомагати вступати до ЄС.