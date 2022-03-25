Кулеба відповів на гучні слова Ердогана про "консенсус" із росією

Україна наполягає насамперед на припиненні вогню

Жодного консенсусу України з російською федерацією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів переговорів немає. Українська сторона зайняла потужну позицію і від своїх вимог відмовлятися не планує, а класифікація ключових переговорних тем на пункти є абсолютно некоректною.

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Про це у п'ятницю, 25 березня, розповів Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи виданню "УП" перебіг переговорного процесу з росією.

За словами чиновника, у багатьох ЗМІ почала ширитися неправдива інформація щодо заяви президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана про те, що Україна готова погодитися на чотири вимоги росіян, які вони висунули на переговорах.

Кулеба наголосив, що українська держава щиро вдячна турецькій стороні за політичну та гуманітарну допомогу, а також дипломатичні зусилля задля припинення війни з країною-агресором та наголосив, що наразі вкрай важливо об’єктивно оцінювати ситуацію.

"Немає жодного консенсусу з росією щодо згаданих Президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська. Та й загалом класифікація ключових тем переговорів на чотири або іншу кількість пунктів є некоректною. У підгрупах делегацій одночасно обговорюється багато різних питань.", — сказав міністр.

Також політик додав, що переговорний процес з рф йде вкрай важко, але Україна зайняла потужну позицію і від своїх вимог щодо негайного припинення вогню, отримання гарантій безпеки, а також не посягання на територіальну цілісність української держави не відмовиться.

Окрім того, Кулеба відзначив, що Україна й надалі готова до діалогу з усіма зацікавленими сторонами, аби відновити мир на українській землі.

Варто додати, що раніше у ЗМІ почала ширитися інформація з приводу того, що під час перемовин з росією українська делегація дала згоду на деякі вимоги росіян, зокрема про відмову від членства в НАТО, а також визнання російську мову як другої державної.

Раніше "Телеграфу" вдалося поспілкуватися з кількома експертами у сфері політології та аналітики, які розповіли про своє бачення того, до чого в кінцевому підсумку можуть призвести переговори з кривавою росією.