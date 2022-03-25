Війна — день 30: Чорнобаївка-10, обстріл українських міст, російські кораблі йдуть на дно

Оперативно про головне 25 березня.

Україна вже 30 днів протистоїть російському військовому вторгненню. Окупаційні війська продовжують завдавати ударів по мирним українським містам та об’єктам цивільної інфраструктури, через що кількість жертв серед цивільного населення постійно збільшується. Проте, українські захисники як й раніше ефективно знищують російські війська на суші, у повітрі, а також на морі. Наприклад, у Бердянську при спробі розвантажитися в порту було завдано ракетного удару по великому десантному кораблю "Орськ", через що той був знищений, а ще три судна отримали пошкодження.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформуватиме про найважливіші події, що відбулися в Україні 25 березня. Більш оперативно отримувати інформацію про поточні події можна у нашому телеграм-каналі, за цим посиланням

00:00 Окупанти нанесли ракетний удар по військовому об'єкту в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, події перших двох днів "Телеграф" транслював онлайн у матеріалі "Війна: путін намагається взяти Київ, армія Росії зазнає великих втрат в Україні".

Третій день російського вторгнення до України – 26 лютого – розписували тут: "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну".

А якою була ситуація 27 лютого – розписали погодинно у статті: "Війна – день 4: шляхи не очікували, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну".

Про події 28 лютого читайте у матеріалі: "Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну".

Про те, як Україна прожила 1 березня, можна ознайомитись у статті: "Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч".

Події 2 березня ми розписували у матеріалі "Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені та у помсту руйнують міста України".

Інформація за 3 березня доступна у текстовій трансляції: "Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але не можуть просунутися вглиб країни".

А про події 4 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 9: Росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками".

Також ви можете ознайомитися з інформацією за 5 березня у матеріалі: "Війна — день 10: над росією опускається завіса, ЗСУ збивають літаки, а пілотів беруть у полон".

З даними за 6 березня можна ознайомитися у трансляції: "Війна — день 11: росія втрачає літаки і в помсту бомбить українські міста".

Події 7 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 12: нові переговори, жорстокі бої та поява міст-героїв".

Інформація за 8 березня доступна за посиланням: "Війна — день 13: росіяни "вітають" українок із 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами".

Про події 9 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 14: Росія йде у дефолт, але продовжує вбивати мирних українців".

Тестова трансляція бойових дій в Україні за 10 березня доступна у матеріалі "Телеграфа": "Війна — день 15: бомбардування України продовжується, а українцям дозволили вбивати окупантів".

Події російсько-української війни 11 березня відбито у матеріалі: "Війна — день 16: окупанти вдарили по Заходу України і тероризують мирних жителів".

Про те, що відбувалося в суботу, 12 березня, можете ознайомитись у статті за посиланням: "Війна – день 17: перші офіційні дані про втрати України та продовження боїв".

Інформація за 13 березня доступна у матеріалі: Війна – день 18: росіяни втрачають війська та вдарили крилатими ракетами по Яворівському полігону.

Події 14 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 19: росіяни продовжують бомбардувати міста України, а путін уже побіг на уклін до Китаю".

Про те, що відбувалося 15 березня, можна дізнатися у нашій статті: "Війна – день 20: до росіян повільно приходить прозріння, а окупанти продовжують обстріл мирних міст України".

Інформацію за 16 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 21: обстріл театру у Маріуполі, виступ Зеленського у Сенаті та перші деталі мирного договору".

Події 17 березня доступні у матеріалі: "Війна — день 22: світ вимагає від росії припинити війну, але міста України продовжують зазнавати обстрілів".

Події російсько-української війни за 18 березня "Телеграф" розписав у матеріалі: "Війна — день 23: росія майже повністю відрізана від світу, але кривавий терор в Україні не закінчує".

Про те, що відбувалося 19 березня, можна дізнатися у статті: "Війна — день 24: країни формують "антипутинський щит", але окупанти продовжують знущатися з України".

Також ви можете ознайомитися з інформацією за 20 березня у матеріалі: "Війна — день 25: росіяни втрачають перевагу в небі України, але продовжують обстрілювати мирне населення".

Події російсько-української війни за 21 березня доступні у матеріалі: "Війна — день 26: путін готові кинути російських дітей на війну, а росія влаштовує нові провокації та обстріли".

Інформацію за 22 березня читайте у матеріалі: "Війна — день 27: Захід заговорив про системи ППО для України, доки окупанти кидають бомби на українські міста".

Про те, як розвивалася ситуація 23 березня можна дізнатися у трансляції: "Війна — день 28: росія вже втратила в Україні більше, ніж за всі роки в Афгані, але продовжує агресію"

З подіями 24 березня можна ознайомитись у матеріалі:"Війна — день 29: уже минув місяць від початку провального нападу росії на Україну"