Російського полковника його ж солдати переїхали танком: в мережу потрапило цікаве відео

Солдати збунтувалися через величезні втрати в бригаді.

Командувач 37-ї мотострілецької бригади окупантів полковник Юрій Медведєв помер у шпиталі в Білорусі після того, як напередодні його переїхав танком один із його підлеглих.

Про це повідомляють Daily Mail та Politico.

37-а бригада зазнала величезних втрат під Києвом. Журналіст Роман Цимбалюк повідомляв, що в середині березня бригада втратила там до 50% свого особового складу, що викликало обурення у живих окупантів.

Очевидно, що один із солдатів скористався моментом і переїхав Медведєва, пошкодивши обидві ноги.

За повідомленнями зазначених ЗМІ, інформацію про те, що полковник помер від отриманих поранень, підтвердили західні офіційні особи.

"Ми вважаємо, що він був убитий своїми солдатами навмисно", — йдеться у повідомленні

Як повідомлялося раніше, вранці 24 березня російський бойовий вертоліт накрив вогнем позиції своїх військ, що призвело до знищення бойової техніки та особового складу окупантів.

З часом, 25 березня стало відомо, що близько 70 російських військових у Мелітополі відмовилися виконувати накази свого командування, оскільки зрозуміли, що воювати проти України їм не хочеться.