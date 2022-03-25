Укр

Российского полковника его же солдаты переехали танком: в сеть попало интересное видео

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Армия рф Новость обновлена 25 марта 2022, 21:20
Армия рф

Солдаты взбунтовались из-за огромных потерь в бригаде.

Командующий 37-й мотострелковой бригадой оккупантов полковник Юрий Медведев скончался в госпитале в Беларуси после того, как накануне его переехал танком один из его подчиненных.

Об этом сообщают Daily Mail и Politico.

37-ая бригада понесла огромные потери под Киевом. Журналист Роман Цимбалюк сообщал, что в средине марта бригада потеряла там до 50% своего личного состава, что вызвало возмущение у оставшихся в живых оккупантов.

Очевидно, что один из солдат воспользовался моментом и переехал Медведева, повредив тому обе ноги.

По сообщениям указанных СМИ, информацию о том, что полковник скончался от полученных ранений подтвердили западные официальные лица.

"Мы считаем, что он был убит своими солдатами преднамеренно", — говорится в сообщении

Как сообщалось ранее, утром 24 марта российский боевой вертолет накрыл огнем позиции своих же войск, что привело к уничтожению боевой техники и личного состава оккупантов.

Тес временем, 25 марта стало известно, что около 70 российских военных в Мелитополе отказались выполнять приказы своего командования, поскольку поняли, что воевать против Украины им не хочется.

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