Российский вертолет отстрелялся по позициям оккупантов на Харьковщине

Российская авиация уже начинает стрелять по своим

Под Харьковом российский вертолет совершил налет на позиции своих же войск и ликвидировал большое количество военной техники и личного состава оккупационной армии.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

"Утром российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогани", — написал он.

По его словам, именно эти оккупационные подразделения регулярно обстреливали Харьков ракетной и ствольной артиллерией.

Синегубов также выразил надежду, что этот случай самоликвидации оккупационных войск будет далеко не последним.

Как сообщалось ранее, советник главы ОПУ Алексей Арестович рассказал, что в настоящее время фронт практически замер, так как россиянам не хватает войск, чтобы возобновить наступление.

Тем временем, бойцы ВСУ освободили населенный пункт Лукьяновка в Киевской области и отрезали оставшимся на востоке от Киева оккупантам возможность выйти к своим войскам.