Российский вертолет отстрелялся по позициям оккупантов на Харьковщине
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Российская авиация уже начинает стрелять по своим
Под Харьковом российский вертолет совершил налет на позиции своих же войск и ликвидировал большое количество военной техники и личного состава оккупационной армии.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.
"Утром российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогани", — написал он.
По его словам, именно эти оккупационные подразделения регулярно обстреливали Харьков ракетной и ствольной артиллерией.
Синегубов также выразил надежду, что этот случай самоликвидации оккупационных войск будет далеко не последним.
Как сообщалось ранее, советник главы ОПУ Алексей Арестович рассказал, что в настоящее время фронт практически замер, так как россиянам не хватает войск, чтобы возобновить наступление.
Тем временем, бойцы ВСУ освободили населенный пункт Лукьяновка в Киевской области и отрезали оставшимся на востоке от Киева оккупантам возможность выйти к своим войскам.
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