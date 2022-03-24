"Голые, босые оккупанты": Арестович отчитался о ситуации на фронте

Российская армия сконцентрировала все свои силы на четырех городах, однако и там существенных продвижений нет.

Уже месяц прошел с момента, когда российские оккупанты пошли войной на Украину. Им так и не удалось достичь поставленных целей — например, за трое суток взять Киев, а по состоянию на сейчас фронт практически замер.

Об этом в четверг, 24 марта, в вечерней сводке рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

По его словам, у российских оккупантов не хватает ресурсов для наступления.

"В настоящее время фронт практически замер. Противник по многим направлениям нет ресурсов для того, чтобы продолжать наступление. Он имеет проблемы с материальной поставкой – топливом, боеприпасами, другими видами материального обеспечения. Голые, босые оккупанты", — сообщил Арестович.

В настоящее время основные усилия врага сконцентрированы в таких направлениях – Изюм, Марьинка, Мариуполь и частично Херсон, где враг фактически начал обороняться, а не наступать.

Значительнее становятся и потери российской армии — сегодня, по данным советника ОП, был уничтожен передовой командный пункт 49-й российской армии на Юге и большой десантный корабль, перевозивший ориентировочно 400 морских пехотинцев, 20 танков и 45 БТРов — он взорвался в порту Бердянская. Второй был поврежден.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты за месяц войны с украинской армией понесли сокрушительные потери — только за минувшие сутки украинский состав бойцов ВСУ уничтожил аж 7 российских самолетов. За месяц противостояния российские захватчики потеряли 15 800 солдат и офицеров.