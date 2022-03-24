Укр

"Голые, босые оккупанты": Арестович отчитался о ситуации на фронте

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
798
Алексей Арестович Новость обновлена 24 марта 2022, 19:37
Алексей Арестович

Российская армия сконцентрировала все свои силы на четырех городах, однако и там существенных продвижений нет.

Уже месяц прошел с момента, когда российские оккупанты пошли войной на Украину. Им так и не удалось достичь поставленных целей — например, за трое суток взять Киев, а по состоянию на сейчас фронт практически замер.

Об этом в четверг, 24 марта, в вечерней сводке рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

По его словам, у российских оккупантов не хватает ресурсов для наступления.

"В настоящее время фронт практически замер. Противник по многим направлениям нет ресурсов для того, чтобы продолжать наступление. Он имеет проблемы с материальной поставкой – топливом, боеприпасами, другими видами материального обеспечения. Голые, босые оккупанты", — сообщил Арестович.

В настоящее время основные усилия врага сконцентрированы в таких направлениях – Изюм, Марьинка, Мариуполь и частично Херсон, где враг фактически начал обороняться, а не наступать.

Значительнее становятся и потери российской армии — сегодня, по данным советника ОП, был уничтожен передовой командный пункт 49-й российской армии на Юге и большой десантный корабль, перевозивший ориентировочно 400 морских пехотинцев, 20 танков и 45 БТРов — он взорвался в порту Бердянская. Второй был поврежден.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты за месяц войны с украинской армией понесли сокрушительные потери — только за минувшие сутки украинский состав бойцов ВСУ уничтожил аж 7 российских самолетов. За месяц противостояния российские захватчики потеряли 15 800 солдат и офицеров.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Фронт #Алексей Арестович #Сводка
Олаф Шольц
Мир
"Большая семерка" договорилась проводить ревизию санкций против россии: что это значит
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Олаф Шольц
"Большая семерка" договорилась проводить ревизию санкций против россии: что это значит
Дата публикации
Категория
ООН
Генассамблея ООН приняла неприятную для россии резолюцию по Украине
Дата публикации
Категория
российский пленный
Украина обменялась пленными с россией: Верещук сделала важный анонс
Дата публикации
Категория
Вступительная кампания в 2022 году не отменяется
В Украине из-за войны фактически отменили ВНО: подробности
Дата публикации
Категория
Прошел один месяц с начала вторжения в Украину
Война — день 29: уже прошел месяц с начала провального нападения россии на Украину